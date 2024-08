Cuernavaca.- El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, promovió un nuevo juicio de amparo contra una posible orden de detención, captura y/o privación de la libertad. Su petición de amparo coincide con los recientes pronunciamientos de legisladores electos de Morena y de la próxima gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que el fiscal dimita al cargo.

En esta nueva petición el fiscal obtuvo del juzgado Sexto de distrito del XVIII Circuito la suspensión provisional para el efecto de que no sea detenido o privado de su libertad injustificadamente, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación respecto a la resolución que recaiga a la suspensión definitiva.

En la publicación del juicio de amparo con número 1115/2024 se lee que el fiscal Uriel Carmona pide protección contra actos del Juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ignacio Pérez Aguirre y otras autoridades, a cuyas autoridades responsables se pidió su respectivo informe previo en un término de 48 horas siguientes en que reciba la notificación del acuerdo.

En estrados del juzgado sexto federal se inscribe la audiencia incidental para el siete de agosto de este año, y se subraya que el fiscal reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, captura, detención y/o privación de la libertad.

El juez federal también advierte en su resolución que para el caso de que dicha privación de la libertad sea ordenada y ejecutada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, con motivo de la comisión de un delito, el fiscal deberá ser inmediatamente y sin demora alguna, puesto a disposición del Ministerio Publico que corresponda; en caso contrario, deberá ser puesto en libertad sin dilación alguna.

Si la orden emana de algún Agente del Ministerio Publico, precisa, el fiscal podrá ser retenido hasta por 48 horas tratándose de urgencia o flagrancia, o 96 para el caso de delincuencia organizada, a partir del momento en que sea puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenar su libertad o consignarlo ante el Juez respectivo.

“En el entendido de que si su privación de la libertad responde al cumplimiento de una orden de aprehensión, la autoridad respectiva deberá cumplir con ponerla a disposición del juez respectivo sin dilación alguna, y bajo más su estricta responsabilidad, en términos del plazo que para ello establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la inteligencia de que si se trata de una detención inconstitucional, al no ser ordenada por autoridad judicial, ni tratarse de urgencia, flagrancia o delincuencia organizada, el representante social dispondrá la libertad correspondiente”, refiere.

No tengo ningún miedo: Fiscal

Con respecto a los tres amparos que ha tramitado en los últimos cuatro meses, el fiscal Uriel Carmona afirmó que es su propio abogado y no tiene ningún miedo.

“Yo soy mi propio abogado y las personas que me han representado en diligencias no me cobran porque son mis amigos”, afirmó el fiscal que tiene como uno de sus abogados al penalista Gabriel Regino.

“No tengo ningún miedo porque las imputaciones que se me han hecho, se me han concedido precisamente amparos, y seguramente es el ejercicio de un derecho, nada más”, respondió con respecto a los amparos.

En sus recursos usted se ampara incluso contra la Interpol, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía Anticorrupción y su propia Agencia de Investigación Criminal, ¿tiene algún temor?

“Ah bueno, como he tenido imputaciones, algunos amparos tienen la finalidad de saber si hay algún tema pero no hay ningún temor”, afirmó.

