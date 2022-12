Fiesta morenista de cumple: con billetes al aire, música y pirotecnia

Quien al final sí está tirando la casa por la ventana... y hasta el dinero, nos dicen, es el alcalde morenista de San Juan de Sabinas, Coahuila, Mario Alberto López Gámez, ya que, pese a las críticas, el Mayito Fest 2022 sí se realizó y para este viernes se espera el tercer y último día de fiesta, en la cual lo mismo ha regalado dólares a sus invitados, como si fuera bolo, que detonado pirotecnia e incluso hizo una cuenta regresiva similar a la del Año Nuevo, pero para contar los segundos que faltaban para su cumpleaños. Pero eso no es todo, nos añaden, pues entre música en vivo, todo con cargo a su bolsillo (o al erario, como afirman algunos), don Mario también aprovechó el relajo para proyectar un spot de su gallo por Morena a la gubernatura en 2023. Ya veremos, nos indican, si en la cruda no le salen también unas cuantas denuncias, ya sea en materia electoral o por mal uso de recursos.

Aguinaldo, la pepena de siempre

“Limosneros y con garrote”, nos dicen, salieron los alcaldes de Sinaloa, debido a que un día sí y otro también andan buscando que el gobernador Rubén Rocha (Morena) les eche una manita para poder cumplir con sus trabajadores en el pago de aguinaldos, situación que ya molestó al mandatario, quien de forma pública aclaró que los va a ayudar, pero con “préstamos” a cuenta de sus participaciones de 2023, no sin antes pedirles dejar de despilfarrar. Pero ahí no quedó el asunto, pues tras la reprimenda a algunos ediles morenistas no les agradó que los colocaran en la misma bolsa, como a los de Ahome, Gerardo Vargas, y Culiacán, Juan de Dios Gámez, quienes mandaron mensajes de que ellos no están en la lista de pedigüeños; sin embargo, en sus cuentas públicas aparecen con deudas sin pagar. ¡Vaya fin de año!

Entre políticos y “falsos indígenas”

Han pasado los días, nos platican, pero en Chiapas hay algo que aún causa escozor debido a que en la marcha de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada el domingo pasado en la Ciudad de México, algunos funcionarios exageraron en su búsqueda de reflectores, como es el caso del secretario estatal de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, quien marchó con un grupo de indígenas detrás de una lona que proclamaba: “Somos los patas rajadas de Chiapas... y estamos con AMLO”. Pero eso no fue todo, nos añaden, sino los “falsos indígenas”, es decir, un grupo de funcionarios que se revolvieron entre las personas de los pueblos originarios para tomarse sonrientes selfies junto al gobernador Rutilio Escandón (Morena). ¡Ojalá así como se apropian de la identidad indígena trabajaran en favor de los pueblos!