Fernando Morales Martínez, quien se registró como candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Movimiento Ciudadano, aseguró confiar en las instituciones electorales.

Acompañado por su padre, el exgobernador priista Melquiades Morales, afirmó que en el Instituto Electoral del Estado se sigue la ley y se trabaja con honestidad.

"Se ha sentido un trabajo respetuoso entre todas las fuerzas políticas (...) sabemos que viene lo más difícil porque serán tiempos complejos, pero confiamos por parte de Movimiento Ciudadano y hoy que estoy oficialmente registrado les doy mi voto de confianza", expresó.

El expriista les dijo a las autoridades electorales que no será fácil lo que enfrentarán en las elecciones, por lo que manifestó que Movimiento Ciudadano respaldará las acciones del instituto.

El delegado de MC, y en representación de Dante Delgado, Pedro Jiménez León afirmó que a su virtual candidato a la gubernatura el pasado no le ha pesado, el presente no le angustia y no le agobia.

