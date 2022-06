Félix le da la espalda a Monreal; se suma al barco de Sheinbaum

Nos cuentan que en Guerrero ya le cerraron también la puerta al senador Ricardo Monreal en sus aspiraciones para buscar, en 2024, la Presidencia como candidato de Morena. En esta entidad, nos señalan, quien le dio la espalda fue su exaliado, el senador Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado y quien en una reunión con morenistas dijo que su “convicción” está con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No obstante, nos platican, entre las huestes guindas don Félix no fue muy bien visto, pues hay quienes aseguran que muy pronto se le olvidó que don Ricardo fue de los primeros que lo defendió cuando se hicieron públicas las denuncias por violación sexual en su contra, además de que los más quisquillosos se preguntan si, precisamente por esos señalamientos, a doña Claudia le servirá o no el “apoyo”. Todo lo dirá el tiempo.

De Dios y los criminales

Nos cuentan desde Zacatecas que ni el obispo de esa diócesis, Sigifredo Noriega, ha escapado ser víctima de los cárteles que se disputan la entidad, pues, recientemente, en una entrevista radiofónica reveló que le tocó pasar por un retén de un grupo delictivo. Pero eso no es todo, nos añaden, pues semanas antes el prelado también reconoció ante los medios que ha pedido a los sacerdotes que tienen que transitar por sitios de alto riesgo que porten el cuello clerical y que se identifiquen en los retenes de este tipo para proteger su vida. Mala señal, nos indican, que al final, como dijo el mismo gobernador del estado, David Monreal (Morena), no hay de otra que encomendarse a Dios. Amén.

Una gris presencia en Morena

Desde Morelos nos revelan que César Ojeda Zubieta, delegado especial en funciones de dirigente estatal de Morena, está decidido a impedir que el gobernador Cuauhtémoc Blanco (PES) influya en la designación del candidato para los comicios de 2024, en los que el partido del góber iría con Morena. Sin embargo, nos cuentan, la estrecha cercanía del gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace pensar que don César sólo trata de jugar el papel del más fuerte con riesgo de perder la partida, pues incluso desde su cargo actual, por más que grita, provoca y enfrenta a la oposición política, ésta parece no inmutarse ante su presencia. ¡Ups!

Nuevas pistas en caso Pantelhó

Nos platican, desde Chiapas, que la aprehensión en Pantelhó del concejal presidente Pedro Cortés y del primer regidor concejal Diego Mendoza, por su presunta responsabilidad en la desaparición de 21 pobladores de ese municipio —cometida el 26 de julio de 2021 por el grupo armado El Machete— podría empezar a destapar la Caja de Pandora, pues en la entidad se habla de que detrás del caso existe omisión y negligencia de autoridades estatales que no previeron ni resolvieron el conflicto, pero tampoco han actuado con prontitud en la búsqueda de los lugareños. Ya veremos, nos dicen, cuáles son los resultados de estas detenciones y sobre todo si ahora sí se encuentra a los desaparecidos.