Reynosa, Tamaulipas.- Familias de personas desaparecidas encabezaron una marcha pacífica en Reynosa, Tamaulipas, para inconformarse con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actualización de cifras, ya que aseguran, no hay transparencia. Los manifestantes desfilaron por las principales calles de la zona centro y se enfilaron hasta el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo portando pancartas y lanzando consignas al Gobierno Federal. Además, llevaron lonas con las fichas de sus familiares desaparecidos y exigieron que el presidente busque a las personas desaparecidas y no las vuelva a desaparecer.

"Exigimos que busquen a los más de 110 mil hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas. En el reporte emitido por el presidente, se miente acerca de que son 12 mil 377 personas registradas desaparecidas" dijeron los manifestantes. Expresaron que la falta de transparencia en las cifras viola los principios establecidos en la Ley General de Víctimas, representa ausencia de protección, se criminaliza a las víctimas, así como que se descalifica la lucha de las familias.

"Rechazamos este informe porque desaparece a los desaparecidos, no aceptamos que se reduzca la cifra, no aceptamos que no tienen datos suficientes para identificar a 26 mil y que digan que no tienen indicios para buscar a 36 mil". Exigieron que el presidente se disculpe públicamente ante las lamentables declaraciones que ha hecho.

Colectivos en Coahuila califican como “ofensa” y un “horror” reducción de cifras de desaparecidos

Colectivos de familias de personas desaparecidas en Coahuila, consideraron una “ofensa” y un “horror” los resultados del Informe del gobierno federal sobre la cifra de personas donde se reduce el número de personas desaparecidas y aseguraron que no pararán en su lucha por encontrar a sus familiares.

Yolanda Morán, directora del colectivo Búscame, Buscando Desaparecidos México, refirió que es necesario visibilizar la ofensa de reducir a 12 mil la cifra de personas desaparecidas cuando hay más de 56 mil cuerpos sin identificar y más de 110 mil personas desaparecidas.

“Es necesario pronunciarnos por este flagelo donde desaparecen otra vez a los desaparecidos”, comentó Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández, desaparecido hace 15 años en Torreón.

Silvia Ortiz, representante de Grupo Vida, calificó de “ofensivo y criminal” y señaló que si las autoridades no tienen la capacidad de investigar, no es problema de las familias, sino obligación de ellos.

“Es su obligación sacar adelante esta situación que agrede a todo el país. No lo podemos permitir, aquí estamos y seguiremos, en lucha, porque los tienen que encontrar. Es una falta de profesionalismo, ética y humanismo ante el dolor que tenemos las familias”, criticó Silvia Ortiz, madre Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida hace 19 años.

Ortiz dijo que no les pueden decir que faltan datos cuando ellos acuden a campo a realizar búsquedas donde se pueden determinar muchas cosas.

Yolanda Morán criticó que el tema de personas desaparecidas no es una cuestión política y que no se pueden desaparecer dos veces a los desaparecidos solo porque vienen las elecciones.

Con manifestaciones y bloqueos de carreteras se unen a la movilización las madres buscadoras de Zacatecas

Zacatecas. Con manifestaciones en varios edificios públicos y bloqueos de carreteras, los colectivos de familiares de las personas desaparecidas en Zacatecas se unieron a la movilización nacional para expresar su rechazo al nuevo censo de desaparecidos emitido por el gobierno federal.

De manera enérgica cuestionan al presidente Andrés Manuel López Obrador por desaparecer a las personas desaparecidas y le exigen "una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones a la lucha de los colectivos", además de reiterar que recurrirán a los recursos legales como son los amparos para que sus desaparecidos se mantengan y no se borren del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas.

Al portar mantas con las fichas de búsqueda de sus desaparecidos y al grito de: ¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos, dónde están? ¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!, los integrantes de varios colectivos acudieron a manifestarse afuera de Palacio de Gobierno, en la Legislatura local, en la Plaza Bicentenario, mientras que otro grupo de manifestantes acudieron a realizar bloqueos intermitentes en el crucero vial de San Fernando, en la capital, sobre la antigua carretera panamericana que conecta con el municipio de Calera y Fresnillo.

En los manifiestos que emitieron los colectivos, las posturas se centraron en exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que: “no vuelvas a desaparecer a nuestros desaparecidos, mejor búscalos”, al recordar que son más de 100 mil, cuando en el nuevo censo se reduce a poco más de 12 mil en todo el país, al afirmar que eso es una muestra de falta de transparencia, además de que se violentan muchos derechos y se criminaliza a las víctimas.

Algunas de las madres buscadoras que acudieron a los bloqueos de carretera insistían que “la puñalada que nos ha dado el Presidente no la vamos a perdonar. Que nos desaparezcan a nuestros desaparecidos no los vamos a permitir”.

Incluso, en su enojo, al ver que al lugar acudió personal de la Fiscalía zacatecana y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, las madres buscadoras les dijeron que esta manifestación es por los dichos del Presidente, pero también reprobaron el actuar del gobernador David Monreal Ávila, al señalar que ya van dos años de su gobierno y jamás ha atendido de manera personal a los familiares de las personas desaparecidas, ya que siempre opta por mandar a sus representantes.

