Monterrey, Nuevo León. – Inició el día y cientos de viajeros emprendieron su destino hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, sin saber que su vuelo estaría retrasado o cancelado por una cuestión inédita: una falla mundial en los sistemas de Microsoft.

Poco antes de las 05:00 horas comenzaron a llegar pasajeros a las diferentes terminales para emprender su destino vacacional, de negocios o de visita con familiares en el país o en el extranjero.

Al ingreso, los módulos de las diferentes aerolíneas estaban sin personal para atender o resolver dudas de lo que estaba pasando.

A los pocos minutos, se informó el problema, derivado de la actualización de software emitida por la gigante en ciberseguridad Crowdstrike en los sistemas de Microsoft Windows.

Para las 06:00 horas, la terminal A del Aeropuerto de Monterrey lució colapsada por miles de usuarios que sufrieron la consecuencia de documentar su abordaje y hacer su chek-in de manera manual, así como en la década de los 90´s.

La situación atrasó abordajes y vuelos, como el de Karen Treviño, habitante del municipio de San Nicolás de los Garza quien viajaría a Cancún a disfrutar sus vacaciones de verano.

"Iba hacia Cancún, pero se atrasó un poco para hacer el check-list. Me vine al aeropuerto tres horas antes pero no me imaginé la dimensión del problema.

"En cierta parte está mal que dependamos tanto de la tecnología porque con este tipo de incidentes se te atrasan todos tus planes, tus tiempos”, señaló la joven.

En la Terminal C, los pasajeros internaciones se retiraron al saber que su vuelo quedó cancelado, por lo que la zona no presentó mayor aglomeración.

Otro pasajero, José Mendiola, dijo que, en su caso, su vuelo era para la Ciudad de México para atender una junta de trabajo, de la cual pensó que se desocuparía temprano para poder regresar el mismo viernes a Monterrey.

“Tenía planeado ir a una junta en la mañana a Ciudad de México y regresar hoy mismo a Monterrey, ahora ya no sé que pasará. Entendemos la situación, la problemática mundial, pero la realidad es que las aerolíneas comoquiera ya estaban fallando desde antes”, externó.

La mayoría de las aerolíneas se limitó a externar la situación a través de redes sociales, a excepción de VivaAerobus, que, en el caso de Monterrey, estuvo atendiendo a sus clientes físicamente y a través de boletines informativos para los usuarios digitales.

“Derivado de esta situación, nos vemos obligados a cancelar por el día de hoy varios vuelos internacionales, por lo que invitamos a pasajeros con boleto reservado a revisar la página web de Viva Aerobús para informarse del estatus de sus reservaciones, así como de las diferentes opciones que, de acuerdo a las políticas vigentes, ofreceremos para remediar el impacto en sus planes de viaje”, se explicó en el documento.

La compañía dijo que, en Monterrey, fueron cancelados 23 vuelos internacionales y decenas de retrasos en los nacionales.

“Todos los vuelos nacionales en el interior del país están operando. Pedimos a los pasajeros acudir al aeropuerto con mayor anticipación a la usual para el proceso de documentación, check-in y abordaje, ya que ante la falla de sistemas los procesos están tardando más tiempo de lo habitual”, señala el documento.

La falla mundial dejó en claro que el mundo se volvió dependiente de la tecnología y que resulta alarmante que las operaciones se detengan por la falta de sistemas.

“La verdad no estamos listos para esto. Antes no dependíamos de la tecnología y ahora no podemos operar sin ella. No estoy muy de acuerdo”, externó Guillermo Plata, pasajero de Monterrey, con rumbo a Cancún.

