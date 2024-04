Chilpancingo.— Organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres condenaron el feminicidio de la niña de ocho años Camila Gómez Ortega y de su presunta asesina, Ana Rosa Aguilar Díaz, quien murió después de haber sido linchada.

Exigieron que los dos feminicidios no queden en la impunidad y que la familia de Camila acceda a la justicia, y que para las hijas de Ana Rosa se adopten “medidas de reparación integral del daño y de no repetición”.

Asimismo, demandaron que la ciudad de Taxco sea incluida en las dos alertas de violencia de género, una por violencia feminicida y la otra por agravio comparado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene abiertas dos carpetas de investigación por este caso: una por el delito de feminicidio contra la niña Camila y la otra por homicidio calificado contra Ana Rosa.

En un comunicado, las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres condenaron el linchamiento donde murió Ana Rosa, “porque la violencia refuerza y reproduce la desigualdad y el sometimiento, siendo una expresión de la misoginia”.

Acusaron que durante la denuncia de desaparición y asesinato de Camila “se vivió la negligencia de las autoridades municipales y estatales”, lo que llevó a que “personas desconocidas incitaran al linchamiento de los supuestos responsables”. En el texto precisaron que desconocen “a las personas que instigaron y cometieron los actos de linchamiento que derivaron en el feminicidio de Ana Rosa” y afirmaron que ninguna de las personas que participaron en la golpiza contra los presuntos responsables del feminicidio de Camila forma parte de alguna organización feminista.

Exigieron a las autoridades estatales una investigación “apegada a derecho y que se garantice el acceso a la justicia para Camila y sus familiares, así como para las menores hijas de Ana, garantizando el debido proceso, la adopción de medidas de reparación integral del daño y de no repetición, desde una perspectiva de género y de derechos humanos”.

Además, que apliquen los protocolos de actuación en materia de desaparición forzada de niñas y mujeres, y en materia de investigación por delito de feminicidio.

“Afirmamos que el movimiento feminista no promueve la violencia. El feminismo es un movimiento global transformador y civilizatorio que busca alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el acceso de todas las mujeres y las niñas al ejercicio pleno de sus derechos humanos y a una vida libre de discriminación y violencia”.

Las feministas explicaron que en los últimos 16 años Guerrero ha ocupado los primeros cinco lugares a nivel nacional en cuanto a homicidios en contra de mujeres, de acuerdo con el informe Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014 y 2020, de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.

“El 2023 [en Guerrero] fue un año en el que se incrementaron 33% los feminicidios; según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad [Pública] fueron 139 homicidios dolosos de mujeres y 16 feminicidios. El contexto de violencia feminicida por el cual tenemos una alerta de violencia de género desde hace siete años se ha incrementado no tan sólo en los nueve municipios declarados originalmente, sino también en otros, como Taxco”.

Guardia Nacional no llega

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional no llegó al linchamiento de los presuntos secuestradores y feminicidas de la niña Camila porque “todo surgió de repente”.

“Sí, no, no, no llegó la [Guardia Nacional] porque se dieron las cosas pues de repente y no pudieron llegar”, mencionó el Mandatario.

El linchamiento de Ana Rosa y sus dos hijos no fue algo espontáneo, desde la madrugada del jueves, familiares, amigos y vecinos habían cercado la casa de los presuntos responsables del asesinato de la niña.

De hecho, a las 10:30 de la mañana, hubo un primer intento por sacar de su casa a Ana Rosa y sus hijos. En ese momento resistieron 12 policías estatales, quienes los contuvieron diciéndoles que en media hora llegaba la orden de aprehensión. Sin embargo, como no ocurrió, una turba entró al domicilio y sacó a Ana Rosa y a sus hijos y los linchó.

En el lugar, desde muy temprano estuvieron por lo menos dos patrullas del Ejército.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, dijo que se mantiene coordinación con la fiscalía de Guerrero. Con información de Alberto Morales y Pedro Villa y Caña