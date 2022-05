Exigen a Conavim firmar convenios con refugios de mujeres en situación de violencia

Juchitán.- La Red Intercultural de Refugios (RIR) denunció el retraso en la firma de convenios del “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), lo que pone en riesgo a las mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.

Por ello, exigió a la comisionada Fabiola Alanís la pronta firma de los convenios, ya que desde marzo pasado los refugios no reciben apoyo económico, por lo que las personas a cargo han tenido que recurrir a préstamos para sostenerlos.

“Solicitamos que los procesos administrativos no retrasen el acceso a los derechos de las mujeres. Los refugios son espacios confidenciales que previenen feminicidios y por los procesos burocráticos no se ha cumplido la transferencia a las organizaciones que son parte de la red intercultural”, explicó a EL UNIVERSAL Rogelia González Luis, responsable de la Casa Refugio China Yodo, en el Istmo de Tehuantepec.



“Estamos con deudas y falta de pago al personal profesional, a pesar de ello seguimos brindando los servicios a las mujeres, hijas e hijos de víctimas de violencia de alto riesgo”, señaló la también fundadora del Centro para la Atención a la Mujer Istmeña (CAMI).

El subsidio para refugios que atienden a mujeres en situación de violencia, explicó la RIR, existe desde 2003, atendido entonces por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud hasta 2019.

Posteriormente, entre 2020 y 2021, el programa fue manejado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) de la Secretaría de Bienestar; en este 2022 pasó a manos de la Conavim.



“El día 4 de abril en reunión a distancia, la Comisionada Fabiola Alanís señaló que la firma de convenios sería en los últimos días de abril; sin embargo, a la fecha esto aún no sucede. El proceso de siete semanas con la Conavim ha sido difícil, son casi dos semanas de que se publicaron los nuevos lineamientos y aún no se ponen de acuerdo en los documentos que cada refugio debemos enviar para integrar los expedientes para los convenios”, señalaron.

“Pareciera que el área jurídica no acaba de saber que los documentos deben ser los que están en los lineamientos, que para eso se publican; sin embargo, cada día solicitan un nuevo documento, por lo cual las carpetas no terminan de integrarse y por ende no hay fecha para firma de convenios.

Lo anterior, dijeron, provoca tensión en las directoras y personal que trabaja en los refugios por lo que pidieron que a la brevedad se firmen los convenios y que la transferencia de recursos a los refugios sea expedita, ya que la atención de las mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencia debe ser garantizada.

afcl