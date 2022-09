Exhibe desplome de tanque indiferencia e ineficiencia

Desde Puebla, nos cuentan que “como bola de nieve” va creciendo el escándalo por el desplome del tanque de agua recién inaugurado y cuya rehabilitación costó más de 2 millones de pesos. Nos detallan que las primeras reacciones de la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun (Morena) dejaron a varios “con el ojo cuadrado”, pues al referirse a las víctimas, expresó que las dos personas “estaban abajo del tanque tomando”. Luego, nos relatan, doña Norma y su equipo tuvieron que salir huyendo del lugar de los hechos por un ataque a pedradas, del cual doña Norma responsabilizó al presidente de la Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, Miguel Cante y, aunque todo mundo le cuestiona a la morenista quiénes realizaron la rehabilitación del tanque, “nomás no suelta prenda” y asegura que toda esa información la tiene la fiscalía y es parte de la investigación. ¿Será que le apuesta a “don olvido”?

La batalla de los videos

A unos días del cambio de gobernador en Tamaulipas, nos platican que continúan los resabios postelectorales del round entre panistas y morenistas por la acusación del PAN ante el TEPJF por presunta intervención del crimen organizado en la candidatura de Morena. Nos indican que el caso se enredó más porque se filtró un video en el que la exdiputada local panista Nohemí Estrella Leal, integrante de la Columna Cívica Armada Pedro José Méndez, reconoce que si hubo alguna reunión de algún político estatal con el líder de la agrupación Octavio Leal Moncada (actualmente preso), fue con el excandidato a la gubernatura César Truko Verástegui (PAN) y aunque los panistas afirman que ellos presentaron sus videos como prueba para ganar el litigio, en Morena están seguros de que “el punto es para ellos” y ganarán el caso. ¡Qué lío!

Ajusta gobernadora gabinete