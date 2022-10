¿Excandidata de la alianza opositora fue víctima colateral?

Quien “pintó su raya” en Zacatecas, nos platican, fue la senadora Claudia Anaya Mota (PRI), tras la “bola de nieve” que desató la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena), al exhibir una supuesta conversación entre el senador Ricardo Monreal (Morena) y Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, en la que presuntamente pactaron la victoria de David Monreal (Morena) a la gubernatura. Nos detallan que doña Claudia, excandidata zacatecana de la alianza PRI-PAN-PRD, se asumió como “víctima colateral” y, en tono muy molesto, acusó: “Yo no perdí, me entregaron”, dejando entrever que en el PRI algo ocurrió, pero además exigió la renuncia del dirigente nacional tricolor, pues consideró que fue “una gran traición” a ella, a la militancia, a la coalición y a la democracia. ¡Tsss!

Encuentra alcalde “salvavidas”

El que encontró sombra —por ahora— en Sinaloa, nos cuentan, fue Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), pues solicitó licencia definitiva como alcalde de Mazatlán y asumió la Secretaría de Turismo del estado. Nos explican que ahora la lupa apunta al gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), por “tirarle una soga” a don Guillermo, a pesar de que “está en la mira” de la fiscalía estatal, del Congreso local y de la auditoría por presuntas irregularidades en la asignación de un contrato de 400 millones de pesos y otros “gastitos” que no aclaró. Sin embargo, nos dicen que su nuevo cargo no lo salvará de las denuncias, por lo que, quien pagaría los platos rotos será don Rubén, ¿o será plan con maña?

“Como jarrito de Tlaquepaque”

Desde Chihuahua, nos comentan que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Francisco Sánchez Villegas, se tomó muy a pecho las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena), de que “los tabasqueños eran más inteligentes que los del norte” y no se la perdona, pues anunció que pedirá al Legis- lativo que se declare a don Adán “persona non grata” en su próxima visita. Nos indican que don Francisco quiere que don Adán dé una disculpa a los chihuahuenses —lo cual no se ve probable— aunque nos dicen que a don Francisco le gusta eso de “hacerle el feo” a los de izquierda, pues hace unos meses quiso hacer algo similar con los presidentes de Cuba y Venezuela. ¡Qué tal!

Un comienzo con el pie izquierdo

Nos comparten que en Baja California Sur al que no le fue muy bien en su debut de conferencias mañaneras fue al gobernador Víctor Castro Cosío (Morena). Nos narran que cuando don Víctor estaba muy entrado hablando de la reapertura de la playa Balandra —cerrada por el incendio de un yate y contaminación—, ejidatarios opositores al plan de declarar área natural la Sierra de la Giganta y Guadalupe llegaron a increparlo y el góber, en lugar de conciliar, acusó que estaban siendo manipulados y no era una protesta genuina. Pese a que acordaron un diálogo, varios se preguntaron si el mal asesorado no es don Víctor por no detectar los “fuegos prendidos” y los riesgos de la exposición. ¡Ouch!