Evelyn Salgado aplica método Montessori a funcionarios

Quienes anduvieron desatados el fin de semana en Guerrero, nos platican, fueron los funcionarios del gobierno estatal con la elección interna de Morena, en la cual unos fueron candidatos a consejeros, otros acarrearon gente y hasta hubo algunos que presidieron mesas receptoras de votos, como en Tlapa, con el delegado de la Dirección de Transporte, Taurino Reyes. Sin embargo, nos indican que más de uno se quedó con el ojo cuadrado cuando la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) señaló que “todo lo hicieron sin su autorización”, pues ninguno le pidió permiso —al menos a ella—, por lo que varios miraron de reojo al senador Félix Salgado (Morena) y cuestionaron, entonces, ¿a quién le pidieron permiso?

No hay ni para prerrogativas

Desde Sinaloa, nos comparten que los alcaldes morenistas de Cosalá, Carla Úrsula Corrales Corrales, y de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, no saben dónde meter la cabeza, pues los acreedores “les tumban las puertas”. Nos dicen que uno de los más molestos es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien acusó que el ayuntamiento de doña Carla debe 174 mil pesos, y el de don Gildardo, 165 mil pesos de prerrogativas, por lo que acudió al tribunal electoral federal para que se pongan al día con lo que les corresponde por ley, ya que sólo le dicen “debo, no niego; pago, no tengo”.

Morenismo con tinte tricolor

La “sorpresa” en Yucatán, nos comentan, fueron las “nuevas” adquisiciones de Morena para el estado, pues son puro expriista. Nos detallan que una de ellas es la expriista y expanista Jessica Saiden Quiroz, hija del actual secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado, Luis Felipe Saiden Ojeda, pero además está Carlos Pavón Flores, quien fue consejero jurídico del gobierno de Rolando Zapata Bello (PRI), lo cual no ha sido muy del agrado de los autollamados “morenistas de cepa”, quienes llevan toda una vida pidiendo “derecho de apartado”. ¿Hasta cuándo aguantarán?