Con el huracán Kay aproximándose, Eduardo consiguió que su hijo fuera operado de apendicitis

LA PAZ. BCS.- Ya con las lluvias y las ráfagas de viento del huracán “Kay” en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, el profesor Eduardo Muñoz Fonseca tenía doble preocupación: resguardar a su familia y lograr una cirugía de urgencia para su hijo, diagnosticado con apendicitis.

Desde el miércoles por la noche, llevó a su hijo, Yurehiki Muñoz Martínez, de 9 años, al Hospital del ISSSTE en Santa Rosalía -500 kilómetros al norte de La Paz-, pues presentaba un fuerte dolor estomacal. Allí le diagnosticaron apendicitis, pero le pidieron regresar al día siguiente para la cirugía.

Era jueves por la mañana, mientras desde la capital del estado llegaban noticias del avance del ciclón paralelo a la península y advertían que tocaría tierra en alguna localidad norteña a mediodía, el profesor buscaba con urgencia la cirugía para su hijo, que por poco no logra.

“Me dicen el jueves que no hay cirujano, que el doctor Pacheco que le tocaba guardia no se presentó a trabajar, se le llamó por teléfono y tampoco quiso presentarse. Además, que el quirófano no estaba en condiciones, que se voló el techo, que no había luz, que iban a solicitar un quirófano en el Hospital General de la Secretaría de Salud”, narró a EL UNIVERSAL.

Mientras el huracán avanzaba y acechaba a su región, el profesor de telesecundaria buscaba la atención para su hijo y le preocupaba además quedarse incomunicado con su esposa y su otra bebé, pues ya corrían los arroyos que dividen al poblado.

Buscó apoyo con quien pudo y refirió que de plano las autoridades del ISSSTE no lo atendieron.

“Fui con el subdirector del ISSSTE, el doctor Bernal, y me dice que estaban trabajando en mi ‘problemática’, que entre mañana y pasado resolverían, pero cómo cree usted, si era una urgencia. Era para ya. Les dije que gestionaran. Me empecé a volver loco”, relató.

Una luz llegó

Ya con Kay muy cerca, logró que la alcaldesa, Edith Aguiar Villavicencio, buscara un espacio en el Hospital General de la Secretaría de Salud, y a un equipo médico que, con el mal tiempo encima decidiera operar.

Con una planta de luz para poder trabajar en el quirófano, pues se habían quedado sin energía, finalmente, por la tarde, con más de 24 horas de dolor de estómago y siete horas de búsqueda de equipo y personal, operaron a su hijo.

“El doctor Godínez del ISSSTE fue quien accedió. Se lo llevaron en una patrulla. Fue una situación muy crítica. Cuando le sacaron el apéndice vieron que sí era urgencia aunque hubo quien lo negó”, expresó el hombre.

Acusa negligencia médica

Su vivienda no sufrió daños, pero pasaron horas para poder volver a estar con su esposa y su bebé, y con su hijo en el hospital.

“Pasaban muchas cosas por mi cabeza, la pérdida de mi hijo, el no saber cómo estaba mi familia. Sentí miedo y frustración. No doy crédito aún: no darle prioridad a la salud es atentar contra la vida de las personas y en medio de otra emergencia, como un ciclón”, puntualizó el profesor, quien advirtió que procederá con una queja por presuntas negligencias médicas ante las autoridades del ISSSTE.

La subdelegada médica del ISSSTE en BCS, Judith Vázquez Campos, informó que se inició un acta y un proceso administrativo y jurídico contra el cirujano, y negó que la vida del menor estuviese en riesgo.

“Se buscaron las estrategias en todo momento. Fue un equipo médico de nosotros quien al final lo operó”, declaró a EL UNIVERSAL.

