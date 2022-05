“Este día no es de fiesta”, gritan madres en el país

“¡Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”, con esta consigna, madres de todo el país marcharon el 10 de mayo para visibilizar la desaparición de sus hijos, y la búsqueda que realizan sin ayuda de las autoridades.

No es la primera vez que marchan, explicó a EL UNIVERSAL Marta Pablo Cruz, presidenta de Buscando a los Nuestros A.C., en Oaxaca; sin embargo, en esta ocasión se sumaron a las movilizaciones pacíficas que realizaron grupos de madres buscadoras en varias ciudades del país.

Según la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, en Oaxaca se estima que existen 385 casos de personas ausentes en la entidad.

Sin embargo, Abigail Cruz Ortega, quien encabeza el grupo de las Madres con Hijos Desaparecidos, apunta que en el país suman más de 100 mil.

En todas partes, las madres denunciaron que sus casos no son atendidos por las autoridades, y ellas en calidad de víctimas, exigen saber dónde están sus hijas e hijos.

“Se nos está acabando el tiempo y no sabemos si vamos a tener la alegría de saber de nuestros desaparecidos”, lamentó en Monterrey, Nuevo León, Juana Catalina, quien busca a su hijo José Cruz Sánchez, desaparecido el 2 de octubre de 2012, en Reynosa, Tamaulipas, junto con otros siete trabajadores.

En la capital de Nuevo León, decenas de madres de familia protestaron este 10 de mayo para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado avanzar en las investigaciones para localizar a sus hijos desaparecidos a lo largo de los últimos 12 años.

En Torreón, Olga Núñez Muñoz marchó ayer por primera vez para exigir la búsqueda de su hijo José Pablo Torres Núñez, desaparecido el 26 de noviembre de 2019, en Torreón.

Para la madre, la marcha significa lucha y decirle a su hijo, donde quiera que se encuentre, que lo está buscando y no se cansará.

Para ella, el Día de la Madre ya no es especial. No se acentúa su dolor, porque dice que lo siente todos los días. “Es algo que no se puede entender ni superar.

“Día a día uno vive la ausencia. Con recuerdos, pensamientos, pensando cómo está, si está bien. Pidiéndole a Dios que lo proteja y lo regrese con bien a casa”, dice doña Olga.

Las madres también se concentraron frente al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua; se manifestaron en las escalinatas del palacio de gobierno de Baja California Sur, en La Paz; marcharon por las principales calles del Puerto de Veracruz; recorrieron las avenidas Juárez e Hidalgo, hasta llegar a la explanada de la Plaza de Armas, frente a palacio de gobierno de Zacatecas.

Hicieron un plantón frente al edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en Culiacán, y se congregaron en torno a la glorieta de Las y los Desaparecidos, en Guadalajara, desde donde recorrieron cuatro kilómetros hasta el palacio de gobierno, en el centro de la ciudad.

Todas con la misma misión y consigna: “Nada qué celebrar”