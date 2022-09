¿Estará vetada Sheinbaum en la tierra de AMLO?

Desde la tierra del edén, nos platican que la pregunta que se hacen varios tabasqueños es: ¿Y sí es Claudia?, luego de que fueron colocados dos espectaculares con la imagen de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo (Morena), los cuales no duraron ni 48 horas. Nos relatan que el pasado miércoles, una revista de circulación nacional colocó los dos anuncios, uno en el periférico de Villahermosa y otro en la avenida Paseo Usumacinta, para promover la entrevista con doña Claudia, donde presume baja de inseguridad en la capital del país. Sin embargo, nos dicen, no faltaron los envidiosos a los que no les gustó y destruyeron los espectaculares, sin que haya responsables por el vandalismo. ¿Será que doña Claudia es persona non grata en tierra presidencial?

Delegado abre la boca de más

El que demostró que carece de prudencia en Baja California, nos cuentan, fue el delegado del gobierno federal en el estado, Alejandro Ruiz Uribe (Morena). Nos relatan que en una conferencia sobre migración, al referirse a la comunidad haitiana, sin ningún empacho don Alejandro se quiso hacer el gracioso y comentó: “Tenemos una gran cantidad de haitianos que están haciendo muy felices a las mexicanas”, lo que soltó algunas risas, pero al ser exhibido en redes sociales, fue calificado de sexista, de caer en actos de discriminación y no faltó quien sugirió que a don Alejandro no le caerían mal un par de clases sobre género y un poquito más de sentido común. Bien dicen que “el pez por la boca muere”.

Celebran priistas a... morenista

La que anda muy contenta y casi de manteles largos en Puebla, nos comentan, es la clase política priista, sí, priista, luego de que quedara como presidente del Senado el morenista Alejandro Armenta Mier, a quien consideran casi como de la familia. Nos explican que en tono de broma o medio en serio, varios priistas consideran que don Alejandro es un digno representante de su partido, pues su pasado está arraigado, desde sus inicios, con el impulso del entonces gobernador Mario Marín Torres (PRI), además de que, como tricolor, fue alcalde de Acatzingo, diputado local, funcionario estatal de don Mario, dirigente estatal y sólo le faltó vender pozole los domingos, antes de volverse morenista. ¡Qué tal!

Solución, “a toro pasado”

A quien ya le gustó resolver los problemas “a toro pasado” en Baja California Sur, nos comparten, es a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena). Nos indican que recientemente doña Milena presumió que logró rutas y horarios para los universitarios que no podían alcanzar transporte público al terminar sus clases por la noche. Sin embargo, nos aclaran, lo que no dijo fue que tuvieron que pasar meses para atender este problema, pues lo hizo hasta que los jóvenes protestaron y exhibieron el conflicto en redes sociales, pero además lo mismo ocurrió con las verificaciones a comercios, pues fue hasta que hubo una riña en un bar del malecón cuando se percataron de que no contaba con permisos actualizados, como varios de la zona. ¡Zas!