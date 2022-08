Esperaron 13 años para tener luz; lo primero que conectaron fueron ventiladores

Juchitán.— De los cinco focos incandescentes que Gloria Martínez tiene en su casa, sólo uno se encendió después de 13 años de mantenerse intacto en el sóquet oxidado. Lo mismo sucedió con el amarillento ventilador de techo del despacho principal de la agencia municipal. Se activó igual que los focos y electrónicos de los hogares de Santa María del Mar, gracias a la energía que genera una granja solar.

Precavidos con el consumo

Gloria Martínez Robles es una cocinera de la agencia de Juchitán que durante los 13 años que se quedaron sin energía eléctrica convencional en la comunidad no tuvo aparatos que consumieran mucha energía, así que lo primero que compró fue un ventilador para mitigar un poco el calor que se siente en la franja de tierra que es arropada por la laguna Superior y el océano Pacífico.

Gloria esperará un poco más antes de comprarse un refrigerador, mientras utiliza un congelador que mantiene en buen estado sus productos.

Además, es precavida con el consumo de la energía, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) administra la granja solar y ya emitió los primeros recibos. Aunque en el primero pagó 250 pesos, que incluye el contrato y el consumo bimestral, en el segundo pagó 35.

“Tuvimos energía en las casas desde el mes de febrero, así que el primer recibo llegó con el costo del contrato que todos pagamos, que fue de 179 pesos, por eso muchos pagamos más de 200. Algunos no estuvieron de acuerdo, pensando que así pagaremos siempre, pero no, el segundo recibo llegó de acuerdo al consumo hecho. Algunos pagaron 18 pesos, otros, como yo, 35. Pero el costo será conforme nos conectemos, así que la verdad no sabemos cuánto pagaremos por tener aparatos. Mientras, compré un ventilador; ya después veremos lo del refrigerador”, dice desde su casa, que usa como comedor familiar.

Esta ciudadana y su familia consumen la energía que la Comisión Federal de Electricidad les vende y la de un panel solar instalado en el patio de su casa. Éste forma parte de los 273 paquetes solares que la empresa Solarvatio instaló en 2019, gracias al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, alternativa que dio el estado ante la carencia de luz, aunque sólo alimenta un televisor, focos ahorradores y celulares.

Iluminados en las calles

A Santa María del Mar, el 18 de octubre de 2009 sus vecinos y hermanos ikoots de San Mateo del Mar les bloquearon el único camino que los conecta por tierra con el resto de los pueblos de la región del Istmo de Tehuantepec. También les cortaron el agua potable y tiraron los postes de la CFE, dejándolos desde entonces sin energía y condenados a entrar y salir por mar en lanchas comunitarias, cuando el clima es clemente.

Así que los casi mil habitantes de Santa María del Mar, la única agencia ikoots del municipio zapoteca de Juchitán de Zaragoza, se quedaron sin la energía convencional, por lo que durante estos 13 años se las ingeniaron para mantener en buen estado sus alimentos y tener algunos focos en las casas.

Durante este tiempo, los comerciantes que tienen tortillerías optaron por comprar plantas que funcionan con gasolina; otros, colocaron paneles solares, pero las calles estuvieron siempre oscuras, así que al caer la noche se iban a sus casas.

En tiempos de emergencias usaban lámparas y candiles, pero desde hace una semana, a iniciativa del presidente municipal Emilio Montero Pérez, se colocaron 160 luminarias LED en postes, que sacaron de la oscuridad los caminos del pueblo.

“Estamos muy contentos de por fin tener alumbrado público, ya podemos andar por las calles de noche, podemos hacer actividades en el domo ya tarde. Es un gran avance, pero aún tenemos muchas carencias en salud, en agua, en protección civil y en el camino”, dice el agente municipal José Martínez.

Cuota preferencial

En 2019, el gobierno juchiteco gestionó ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) la instalación de una granja solar, con una inversión inicial de 45 millones de pesos que, derivado de un atraso de dos años, se elevó a 60 millones.

En abril pasado, luego de que la Comisión Federal de Electricidad inició la operación de 273 paneles solares que generan 2 mil megas, el gobierno municipal iluminó las calles.

A pesar del avance, las autoridades de la agencia solicitaron al INPI que entregue lo más pronto posible la granja a Santa María del Mar, e invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurar la obra que él prometió y cumplió.

Además, solicitaron a la CFE que establezca una tarifa preferencial, tomando en cuenta las condiciones desfavorables en las que se encuentran y que todos los ciudadanos puedan pagar sin que afecte sus bolsillos.

Indicaron que pedirán a la CFE que les permita limpiar la granja solar, pues está enmontada con maleza y temen que esto afecte los paneles, dejándolos de nuevo sin luz.