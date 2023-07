Luego de reconocer que tuvo un encuentro con uno de los líderes criminales de Guerrero, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, aclaró que el video donde se les ve juntos está editado y aseguró no recordar dicha reunión.

“Yo no puedo comentar, no lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente”, aseguró en entrevista telefónica con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Señaló que en su momento ella no conocía al hombre y que era la primera vez que se reunía con él, además mencionó que no fue algo premeditado y que no se hizo ningún pacto.

“Fue un desayuno fortuito, no puedo decir quien me invitó. Era la primera vez, ni siquiera conocía a la persona… me siento con mucha gente”.

"Solo nos saludamos. Yo trato de ser siempre amable", dice alcaldesa

Agregó que espera que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que investigue el hecho y dé los resultados ya que “ese video está editado”.

“Estoy bien, estoy limpia, no tengo ningún pacto con un delincuente”.

Cuestionada sobre el apretón de manos que se observa en el video, la alcaldesa aclaró fue un simple saludo ya que ella trata siempre de ser amable y recalcó que mucho después del desayuno fue que supo de quien se trataba.

“No nos presentamos, solo nos saludamos. Yo trato de ser siempre amable. Supe después quien era”, dijo.

Señaló que esperará a que salga el video completo y que sea la FGR la que haga las investigaciones correspondientes.

Por último, hizo hincapié en que ella se encuentra tranquila y que no tiene nada que ocultar.

“Hace una semana me puse a disposición de las autoridades… mis actos hablan mucho más de mi”, concluyó.

Los dichos por la alcaldesa se oponen con lo que mencionó ante medios de comunicación horas antes, con quienes reconoció que sí realizó dicho encuentro con un hombre identificado como líder del grupo criminal de Los Ardillos y que no hizo ningún compromiso.

Hasta el momento se desconoce si es el único encuentro que ha tenido lugar entre ambos personajes ya que el pasado 24 de junio fueron dejados siete cadáveres desmembrados y decapitados en Chilpancingo junto con un mensaje dirigido a la alcaldesa: “Saludos Presidenta. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño, tu amigo”.











