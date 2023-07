Monterrey, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que es un halago y un gran honor que conlleva una gran responsabilidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya mencionado al igual que a su compadre Luis Donaldo Colosio, con posibilidades de competir por la Presidencia de la República, sin embargo, expresó, “todavía no son tiempos y no podemos caer en las mismas mañas y travesuras de los otros”.

Puntualizó que la legislación electoral es muy clara y establece que las campañas empiezan en la segunda quincena de noviembre para lo cual faltan cuatro meses. “Yo prefiero puro jalar, ya lo he dicho varias veces, puro jalar, puro jalar y puro hablar, y respetar la ley, que ahorita no son tiempos”.

Puntualizó: “de mi parte para con el Gobierno Federal agradecer las obras y siempre dar la bienvenida al Presidente (López Obrador) cuando se trata de beneficiar al pueblo de Nuevo León”.

Samuel García presenta informe de avances en NL

El mandatario estatal expuso lo anterior al ofrecer una conferencia para presentar un informe sobre las obras y proyectos que ha realizado o arrancó desde que inició su gestión el cuatro de octubre de 2021, ante cuestionamientos de los partidos PAN y PRI hacia su gobierno, afirmando que en menos de dos años ha realizado más obra que ambos partidos en 40 años, pese a que se han dedicado a obstaculizar su administración.

Tras asegurar que de las 90 promesas de campaña que hizo, “ya todas o se inauguraron, se arrancaron o van en camino, sólo hay una que es el tren a San Antonio, porque sigue atorado en el gobierno federal de Estados Unidos el permiso de cruce”, dijo García Sepúlveda, cuando se planea y no se roba el presupuesto, ahí están los resultados.

“Somos un gobierno incorruptible con finanzas sanas, esto que logramos es con el Congreso Local, con el Poder Judicial, con el Auditor Superior y todas las instituciones del PRIAN en contra, ustedes son testigos de cómo se han encargado todos los méndigos días de obstaculizarnos, hasta me da orgullo; es más, hay alcaldes del PRIAN que hasta me bloquean los proyectos, públicamente me dicen aquí no va a haber Metro, están caranchos, es increíble, pero es cierto y lo tengo que decir”

Expresó que ambos partidos, pero más el PAN que el PRI, prefieren que le vaya mal a Samuel aunque le vaya mal a Nuevo León, por ejemplo en el tema del agua, quieren que haya una crisis hídrica para que la gente vote en contra de MC.

“Esa es la mentalidad de esos malandros, todos los días jodiendo, no nos apoyan un solo decreto, y los alcaldes (del PRI y del PAN, en lugar de decir qué te ayudo, ni madres, no queremos línea 6 (del Metro), imagínense el día que saquemos a estos buitres de Nuevo León, nos convertimos en Texas, se los juro, vean todo esto que hemos hecho con todos ellos en contra, la Fiscalía, el empleado de Paco (Cienfuegos) el Arce (Pedro) todos los días obstaculizando”, declaró el gobernador.

"Cómo quieren que arregle la seguridad si el encargado de procesar y meter a la cárcel, es un malandro”: Samuel García

“Es más, quieren que arregle la seguridad de Nuevo León, cómo le hago, si el fiscal que me pusieron, del PRI (Pedro Arce Jardón), no viene a las juntas; no me puede ver, no viene a las juntas, y no solamente no jala, me operan en contra operativos, ah pero ahí están todos los días, la seguridad gobernador, pues quítame a ese patán, quítame a ese capo, pongámos al mejor fiscal de Nuevo León, y se las arreglo así (rápido); ¿pero cómo quieren que arregle la seguridad si el encargado de procesar y meter a la cárcel, es un malandro”.

Insistió, “imagínense cómo vamos a estar cuando saquemos a estos piratas de Nuevo León, nos convertimos en Texas va a haber lana, va a haber obra pública, seguridad, va a haber más Teslas, por eso desde hoy les digo aprovechando que ya andan bien calientes (con el tema electoral), ya empiecen a pensar qué vamos a hacer en el 2024”.

Expresó “ imagínense cuando haya un Congreso ciudadano, que ayude al gobernador, imagínense que haya un fiscal de la mejor universidad ayudando al gobernador, imaginense un auditor que no sea de Paco (Cienfuegos, ex diputado del PRI) y sí revise la cuenta pública del PRI, imagínense un Poder Judicial que no esté en manos del PAN, que sean verdaderos jueces independientes y de una vez a los alcaldes también cámbienlos a los que estorban”.

Comentó el gobernador “esa es ya la cereza del pastel, sacar a todos estos bandidos corruptos, que desean que a Samuel le vaya mal para que a Nuevo León le vaya mal; bueno, no van a poder y les firmo que los vamos a sacar y lo que viene para Nuevo León es algo inimaginable, porque si hoy ya somos el mejor estado de México, en el 24 que saquemos a estos bandidos Nuevo León se convierte en una fregonada”.

Por otra parte mencionó que al llegar al gobierno, toda la seguridad estaba concentrada en la zona metropolitana de Monterrey, mientras los municipios de la periferia y el área rural del estado eran tierra de nadie donde el que mandaba no era el alcalde, era el malandro y su grupo delincuencial y comúnmente ellos ninguneaban o quitaban a los de seguridad pública

“Pero queremos aprovechar el nearshoring y queremos que Nuevo León siga siendo el motor económico de México, y dijimos, se necesita una nueva Fuerza Civil y vamos a descentralizar la seguridad, tenemos que blindar todo el estado incluyendo la aduana de Colombia; estamos por inaugurar puntos fijos de seguridad permanentes, porque a diferencia de otros estados de México aquí no van a estar entrando y saliendo convoyes” de la delincuencia.

“Aquí ni abrazos ni perdón, se aplica la ley, y si se enfrentan los abatimos. punto”, dijo el gobernador y agregó que para blindar al estado habrá destacamentos de Fuerza Civil en todas las entradas y salidas con 250 elementos fuertemente armados en cada uno, “ y a partir de mañana llegan 600 elementos de la caballería motorizada del Ejército Mexicano”, a quienes se les unirán 250 efectivos de Fuerza Civil, para vigilar los municipios del oriente cercanos o que limitan con Tamaulipas.

Todas las carreteras federales y estatales estarán blindadas por un destacamento, bien armado, patrullas nuevas y 40 Black Mambas; en cada destacamento habrá un helipuerto, porque ya Fuerza Civil tiene seis helicópteros y va a llegar el Black Hawk, un helicóptero que nos sirva para ahuyentar bandidos.

Destaca coordinación con gobierno Federal para enfrentar crisis hídrica

Sobre el tema del agua, dijo García Sepúlveda que no se iba a quedar cruzado de brazos y echarle la culpa al cambio climático por la crisis hídrica, por ello decidió coordinarse con el gobierno federal, que a través de la CNA es competente para abordar este problema, “y todavía hay gente que quieren que me pelee con el presidente, se les olvida que soy el gobernador y estoy obligado a tener coordinación por el bien de la población, me peleo con el presidente, me tumba estos proyectos, son federales”.

"Ah, pero ahí andan que el Frente, Xóchitl, que AMLO, ¿en qué cabeza cabe? ¿creen que voy a ser irresponsable y pelearme con el presidente de la República, porque andan ya todos calientes y todos creen que pueden ganar la presidencia?. pues no, y contrario a eso, fíjense, nada más en agua lo que hemos hecho, ya dijo el presidente hoy en la mañana y me dio mucho gusto, apretó tuercas, y el sábado, 13 de septiembre lo vamos a recibir aquí en la tarde y vamos a inaugurar un proyecto histórico que tenían esperando desde 1994, el acueducto El Cuchillo II, que nos va a garantizar el agua de los siguientes 10 años”.

Y junto con el acueducto, recordó Samuel García, al cerrarse la cortina de la presa Libertad, ya se empezó a captar agua para evitar una nueva crisis en el abastecimiento, mediante inversiones de 50 y 50% por ciento en ambos proyectos, por parte del Estado y la Federación.

