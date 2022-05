Entrevista con Kuri; ve varios "gallos" en el PAN para 2024

Querétaro.— “Yo nunca me he puesto un techo en mi vida”, es lo que responde el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, cuando se le pregunta si buscará o no la candidatura presidencial en 2024. El mandatario panista asegura que hoy en día su prioridad es hacer bien las cosas para seguir teniendo aspiraciones, y por eso subraya que “nunca hay que decir: ‘De esta agua no beberé’”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el mandatario, quien tiene más de siete meses en el cargo, reconoce que el momento más difícil que ha vivido fue la trifulca en el estadio Corregidora, entre seguidores de los equipos de futbol Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas de Guadalajara.

¿Usted esperaba que se le presentarán muchos problemas todos los días en estos siete meses de gobierno?

—Te puedo decir que sí he pasado momentos muy complicados, pero también he pasado momentos muy gratificantes.

El momento más difícil que he pasado, de manera profesional en toda mi vida, es lo que ocurrió el 5 de marzo en el estadio Corregidora. Ese día se puso a prueba al gobierno del estado y sabemos que le apostamos a las instituciones, le apostamos a una fiscalía independiente y capaz, y lo que yo tengo que hacer con ella es darle las herramientas para que hagan bien su trabajo.

¿Lo que sucedió el 5 marzo en el estadio Corregidora cambió muchas cosas?

— Sí, hay un antes y un después. Me hizo más fuerte internamente, salir más que nada con la verdad, haber dicho la verdad desde un inicio de cómo estaban las cosas. Y lo mismo sucedió con las lluvias de octubre, cuando recién llegué al gobierno, salí a dar la cara para ver cómo se podía ayudar a la gente, a coordinar a los presidentes municipales con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Por las lluvias hubo seis muertos en 2021 y eso lo dijimos en su momento, hemos sido muy transparentes, en nada hemos mentido, eso es una de las fortalezas que tiene Querétaro y mi gobierno.

En verdad he vivido momentos duros en el ámbito profesional, ha quebrado mi negocio, también hubo momentos en que me quedé sin chamba, pero nunca una prueba como la que vivimos el 5 de marzo.

Yo sé que esto tiene daños colaterales con la familia, pero al final demostramos que fuimos transparentes y enseñamos todo, pues no escondimos nada y si hubiera fallecido, alguien lo hubiera dicho. En Querétaro no se puede esconder un muerto.

¿Cómo se vive una crisis en un gobierno?

—Fueron momentos durísimos el domingo 6 de marzo, los trancazos estaban durísimos, porque mucha gente con la que platiqué tras lo sucedido me decía: “Tienes que meter alguien al bote, casi casi al que encuentres en la calle, mételo”, pero nada de eso, tomamos las cosas en serio, no se fabricaron culpables, todavía esta semana que pasó se detuvieron a dos personas y seguimos buscando más.

Lo que hicimos es hacer las cosas bien e ir al fondo de ellas, abriendo carpetas de investigación, se realizaron más de 60 cateos, tenemos 45 personas detenidas, tenemos alrededor de 70 órdenes de aprehensión, fuimos con todo, la fiscalía de Querétaro hizo un trabajo muy eficiente. No se ocultó información.

¿Cómo ve al PAN participando electoralmente en la alianza con el PRI y PRD?, ¿es una opción competitiva?

— Esta alianza ha sido importante en lugares en donde no somos competitivos, pero en Querétaro somos competitivos y por eso en 2021 fuimos solos y lo mismo sucedió en Chihuahua, y ahí también ganamos. Yo creo que es una buen decisión del PAN en lugares en donde no somos competitivos y ahora estamos viendo que pasa en estas elecciones.

Yo soy de la visión que en lugares en donde al PAN no le alcance, debe ir en alianza. En 2024 se ve muy posible esta alianza, y el presidente del partido me ha dicho que está con toda la voluntad de hacerlo, pero lo que debemos hacer es construir una alianza competitiva para 2024.

¿Buscará la candidatura presidencial?

—Yo me veo trabajando por México y por Querétaro. Considero natural que me vean como posible aspirante por ser gobernador de Acción Nacional. Está el gobernador de Yucatán, que ya dijo abiertamente que quiere ser candidato, yo creo que sería muy buen candidato; también está el caso de Tamaulipas, ahí esperaremos ver qué pasa con el resultado electoral de este año; si el PAN ganara Tamaulipas, creo que tendríamos buen candidato con Francisco García Cabeza de Vaca. Todos los que son gobernadores pueden ser gallos importantes.

¿Se ve en la boleta presidencial de 2024?

—Yo nunca me he puesto un techo en mi vida.

Nunca hay que decir: “De esta agua no beberé”; sin embargo, en este momento hay tantos retos en Querétaro que me veo trabajando en Querétaro, en este momento mi obligación es hacer un gran papel en donde estoy.

¿Cómo ha sido su relación con el Presidente?

—Ha sido una relación muy buena, yo le agradezco las deferencias que ha tenido para mi persona y para mi estado. Desde que gané la elección, yo me quité la camiseta partidista y me puse la camiseta de México y Querétaro, por eso siempre estoy dispuesto a que al Presidente le vaya bien para que le vaya bien a Querétaro.