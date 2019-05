Encuentro mundial sobre sargazo se reagendó por elección en Q.Roo, explican

Mientras el gobierno de Quintana Roo atribuyó la suspensión del Encuentro de Alto Nivel, que reuniría en Cancún a ministros de más de 15 países del Caribe para abordar el tema del recale masivo del sargazo en la región, a la “positiva convocatoria” del evento y al deseo de incorporar a organizaciones civiles y académicas, el presidente del Grupo Palace, José Chapur, informó que el factor “electoral” no había sido previsto e influyó para postergar la reunión.

Apenas ayer la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) había dado a conocer el listado de 15 países y naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), confirmando la asistencia de sus respectivos ministros de Turismo y Medio Ambiente, el 28 de mayo, en el hotel sede, el Moon Palace.

Anoche, el propio secretario de Ecología, Alfredo Arellano, habría informado al gobernador del estado, Carlos Joaquín, que todo estaba listo.

Hoy, a una semana del encuentro, la dependencia estatal avisó que éste se suspendía y, horas después, el gobierno estatal precisó que, debido a la gran convocatoria que ha tenido la reunión ministerial y a la petición de organizaciones e instancias académicas y gubernamentales que solicitaron incorporarse para participar, el evento ministerial se reagendaría para el 27 de junio.

“El Comité organizador ha tomado la decisión de reprogramar el evento para el próximo 27 de junio, en el mismo lugar, con el fin de incorporar a otros participantes para enriquecer aún más la mayoría de las propuestas sobre este fenómeno ambiental y sus consecuencias”, se indicó esta noche.

En contraste, el presidente del Grupo Palace, José Chapur, dueño del Moon Palace, indicó que, “por alguna razón”, no se consideró que el 2 de junio hay elecciones locales para renovar a las y los diputados del Congreso estatal y se debe respetar la “veda”.

“Por alguna razón no se había considerado que hay elecciones el 2 de junio y ese tipo de cosas siempre se busca una abstinencia electoral o no sé cómo le llaman a ello.

“Primero me causó extrañeza que se cancelara, nosotros sólo somos la sede; pero pensándolo bien es mejor que sea el 27 de junio, porque la Marina ya empezó a trabajar con barcos y helicópteros para identificar las manchas de sargazo; ya se están fabricando barcas, estamos contratando mallas, entonces posponerlo un mes nos dará un mejor panorama”, expresó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el hotelero dijo que desconoce si la decisión de postergar el evento fue del gobierno del estado o una instrucción de la presidencia de la República y confió en que no sea una mala señal para las y los ministros de los países convocados, que les desaliente a participar en junio próximo.

“A mí me avisó el gobierno del estado, Alfredo Arellano; no sé si lo sugirieron o fue por iniciativa propia”, respondió, para agregar que los gastos de boleto de avión serán reembolsados a los 365 participantes, no así los de hospedaje, porque su hotel había donado las estancias para las y los asistentes.