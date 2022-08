En la frontera, Juan Gabriel vive a través de una gran escultura

Ciudad Juárez.— “Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es the number one y la frontera donde debe vivir Dios”, es la frase que el artista Pedro Francisco Rodríguez eligió para realizar la obra más importante de su carrera y su sueño: la escultura de Juan Gabriel.

La figura de bronce del cantautor consentido de los juarenses, y quien este domingo 28 de agosto cumple seis años de fallecido, fue develada el 11 de diciembre de 2019, junto con el Paseo Juan Gabriel, Siempre en Mi Mente, frente a la que fuera una de sus casas en esta localidad, sobre la avenida 16 de Septiembre y calle Colombia.

A un costado de la vivienda se creó el Paseo Juan Gabriel, Siempre en Mi Mente, hasta donde decenas de personas, no sólo de esta frontera, sino de todo el país, acuden a diario a tomarse la foto del recuerdo con la figura que para Pedro Francisco representó todo un reto.

A lo largo del paseo acompañan a la escultura varias fotografías del intérprete de Por qué me haces llorar, donde los visitantes pueden envolverse en un ambiente de fiesta y nostalgia, ya que durante el día se escuchan los más grandes éxitos del artista.

La idea de realizar la estatua del Divo de Juárez no surgió después de su muerte, sino desde mucho antes, ya que representa el agradecimiento que el escultor siente hacia él, debido a que logró realizar varios trabajos en las viviendas que tenía en esa localidad.

Además, lo pudo conocer en persona, e incluso, conversar en una ocasión sobre cómo era el proceso de inspiración que llevaba para componer una canción.

El proceso

Pedro Francisco Rodríguez es uno de los escultores más reconocidos en Ciudad Juárez, ya que decenas de monumentos y figuras emblemáticas como el Umbral del Milenio y la figura del papa Francisco que se realizó después de su visita a la frontera, entre otros, han sido creados por sus manos.

Aunque para el artista muchas de sus obras tienen un valor importante e irreemplazable en su vida, la de Juan Gabriel ha sido un sueño, debido al cariño y admiración que logró sentir por el cantautor, quien como a muchas otras personas en Juárez, le abrió las puertas de su casa y le dio empleo.

“Cuando hicieron el mural de Juan Gabriel [en la avenida Juárez] yo estaba en Miami. Después de toda esa fiesta que hubo, cuando llegué a la ciudad y me tocó hacer la figura del papa Francisco, me cayó el 20 y dije: ‘¿Por qué nunca hice una escultura de Juan Gabriel si lo conocí muy bien?’, me dio muchos contratos de sus casas, de todo lo que era de metal y las esculturas de sus casas”, relata el artista en entrevista con EL UNIVERSAL.

Antes de que Juan Gabriel falleciera, el artista buscó por varias formas el lograr obtener los recursos para crear la escultura y que él la pudiera ver en vida, pero no lo logró.

Al fallecer el cantante, originario de Parácuaro, Michoacán, la intención de poder formar la escultura y plasmarla en un lugar emblemático de esta frontera creció, por lo cual por medio del apoyo de empresarios se logró crear el proyecto.

“Empezamos a hacerla y yo me puse con la investigación, con las fotos que tuve. Juan Gabriel estuvo 50 años en el escenario e iba cambiando físicamente y quise ubicarlo en la escultura cuando estuvo en la cúspide de su carrera, que fue lo de Bellas Artes”, explica el escultor.

Tras varias semanas de trabajo e incluso de insatisfacción por detalles técnicos que se fueron presentando en la creación en la figura de bronce, Pedro Francisco logró concluir la obra, la cual pesó aproximadamente 800 kilos y mide más de dos metros de altura.

“Me presioné mucho; quería hacer algo exageradamente bien y cambiaba y cambiaba. Se nos abrieron los moldes, cosas técnicas, honestamente.

“En el atuendo le echamos muchas ganas, el bronce parecía que tenía chaquira. No lo tratamos de hacer muy gordo, no tratamos de denigrarlo; tratamos de hacerlo con una manera de mucho respeto y con su personalidad”, afirma.

Después de varias semanas de arduo trabajo, la figura quedó concluida y fue colocada en el Paseo de Juan Gabriel, en una base de granito que fue donado por una funeraria local, además de que se le dio la oportunidad a Pedro Francisco de elegir la frase que acompaña a la escultura.

“Esta frase fue porque él [Juan Gabriel] nunca hablaba mal de Juárez, siempre hablaba exageradamente bien de esta ciudad, que es limpio, bello, que es esto y el exceso fue hasta que es el lugar donde debe vivir Dios. Era una frase que valía la pena respetar”, comenta el escultor.

De su empleado a su amigo

Pedro Francisco es uno de los muchos juarenses que logró trabajar con Alberto Aguilera en varias de sus casas, gracias al administrador del cantautor.

Primero comenzó a laborar arreglando la fachada de la vivienda en la calle Lerdo, donde habitó y laboró la mamá del artista. En ese lugar, el escultor realizó el enrejado que actualmente tiene la casa, junto con los adornos de las águilas de bronce.

“Yo en ese tiempo no lo conocí; no sacaba la cara de su casa. El administrador me dijo: ‘Quiere siete águilas, su apellido es Aguilera y quiere una en cada cantera’. También le diseñé un logotipo de Alberto Aguilera y le gustó mucho todo lo que hicimos ahí”, cuenta.

Fue tiempo después que Pedro Francisco pudo conocerlo en El Paso, Texas, donde también tenía una casa.

En ese lugar, Juan Gabriel charló con el escultor y le agradeció el trabajo que años atrás había realizado en su vivienda y además le reconoció su trabajo.

“Me quedé varias horas platicando con él, hablamos sobre música, sobre cómo componía, qué hacía para escribir, cómo se inspiraba y me platicaba que él tenía un don sobresaliente, no era un talento nada más”, relata.

Cumplió su sueño

La estatua de Juan Gabriel representa un sueño cumplido, tanto para el cantante fallecido como para el escultor de 72 años, quien aunque en un inicio no quedó muy conforme con la figura, al ver la aceptación de la gente y de los amigos cercanos del cantante su percepción cambió.

“Un amigo cercano de él me dijo en el Paseo de Juan Gabriel que el sueño de Alberto era tener una escultura en su casa y nunca pudo lograrlo. Entonces él estará muy contento de que se le hizo la escultura en su casa.

“A veces los escultores tenemos un sueño y yo he tenido la gracia de que muchos sueños en la escultura se me han realizado, y un sueño mío era hacer la escultura de Juan Gabriel. Me siento muy contento de poder tener la fortuna de que me dieran la oportunidad de haber hecho la escultura de Juan Gabriel y de que la recibieran tan bien”, asegura Pedro Francisco.

Además de esta escultura de Juan Gabriel, en Ciudad Juárez existen otros homenajes al cantautor como un mural, el cual esta semana fue restaurado en el marco de los festejos por el aniversario luctuoso, donde los habitantes de la frontera se envolvieron en los eventos denominados “Juárez Juangabrielísimo”, que se realizaron toda la semana.

La semana de Juanga

Un desfile, conciertos, recorridos por bares y una serenata con Aída Cuevas, forman parte de los eventos que se organizaron para conmemorar esta semana el aniversario luctuoso del Divo de Juárez, Juan Gabriel.

Los eventos denominados “Juárez Juangabrielísimo” comenzaron el pasado domingo 21 de agosto con un desfile, donde los ciudadanos participaron con carros alegóricos en honor al cantautor. Las actividades continuaron durante la semana con recorridos por bares de la zona Centro de la frontera, los cuales también recorrió en algún momento Juan Gabriel.

A la par se realizaron concursos de canto, proyección de películas, entre otras actividades.

A los eventos alusivos al aniversario de muerte de Juan Gabriel, han acudido no sólo habitantes de Ciudad Juárez, sino también de otros lugares como Chihuahua, El Paso, Texas, y hasta de San Luis Potosí.

Para concluir con las actividades, este domingo la cantante Aída Cuevas cerrará la semana cultural con un concierto sobre la avenida 16 de Septiembre, afuera de la casa del cantautor, a manera de serenata.