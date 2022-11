“En jaque”, exalcalde de Mazatlán

Quien empezó a sentir “el agua en el cuello” en Sinaloa, nos cuentan, es el secretario de Turismo y exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), luego de que la solicitud de juicio político en su contra avanzó a comisiones en el Congreso estatal. Nos recuerdan que don Guillermo está “entre la espada y la pared” por otorgar sin licitación un contrato de luminarias led por un monto de más de 400 millones de pesos, entre otros “detallitos” que le detectaron como edil, por lo que una decena de organizaciones civiles han presionado para que el caso avance y no se congele, a pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) dejó en claro que basta un movimiento y se va. Ahora sí “está en la cuerda floja”.

“Luego hacemos cuentas”

El que “siente el temblor y no se hinca” en Baja California Sur, nos comentan, es el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), pues en la recta final de 2022 reconoció que su administración anda corta de recursos y pedirá un préstamo de 300 millones de pesos para diferentes pagos que tiene pendientes, en los cuales no incluye la homologación de salarios a profesores que siguen en protestas. Sin embargo, nos platican que esos contratiempos a don Víctor “se le resbalan”, pues sigue acudiendo a eventos deportivos con su familia y está “apuntadísimo” para marchar este domingo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado de que pospuso su Primer Informe de Gobierno por ir a la marcha. “Candil de la calle, oscuridad en su estado”.

Consejero, en el paredón

Desde Tabasco, nos comparten que donde “andan de la greña” es en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), pues la contralora interna Gabriela Tello Maglioni acusó al consejero electoral Juan Correa López de misógino y violencia de género, además de que amagó con llevar su queja hasta el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no quiso mencionar los detalles. Nos indican que don Juan sólo señaló que no es así, no ha emitido más comentarios y hasta huye de la prensa, pero al pleito ya le entraron legisladores y partidos políticos, aunque los que “se quedaron fuera del ring” fueron los seis consejeros restantes y la consejera presidenta Elizabeth Nava Gutiérrez. Ni con melón ni con sandía.