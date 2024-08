San Cristóbal de las Casas.—Este domingo en dos de tres municipios de Chiapas, en donde el pasado 2 de junio no se pudieron llevar a cabo los comicios electorales, habrá elecciones extraordinarias para definir las presidencias municipales, estos son: Capitán Luis Ángel Vidal y Chicomuselo; mientras que en Pantelhó las elecciones fueron canceladas debido la violencia que registra la región en las últimas semanas.

La presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Vila Domínguez, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) procedió a dar de baja el total de las casillas que tenían previsto instalarse en Pantelhó. “Estamos hablando de 28 casillas”, explicó la funcionaria electoral.

También dio a conocer en conferencia de prensa que en el caso de Capitán Luis Ángel Vidal, se prevé la instalación de seis casillas, con el traslado de 3 mil 270 boletas, que se van a usar para la jornada electoral. “Las condiciones hasta este momento están dadas para poder llevar a cabo la elección. Ya se encuentra personal de este instituto desplegado en este municipio para la logística respectiva y estamos en condiciones, repito, hasta hoy día, en este momento…”.

Municipios de Chipas con elección extraordinaria

Mientras que en el municipio de Chicomuselo el consejo distrital 8 del INE, al que corresponde la jurisdicción, llevó a cabo un ajuste. Se tenía previsto instalar 45 casillas, pero determinó que se debía hacer un ajuste a 27 casillas, con un estimado de 15 mil ciudadanos que podrían votar.

De las 18 casillas que no se podrán instalar en la jornada del domingo en Chicomuselo, 11 correspondían para la cabecera municipal. “Esto nos obliga a nosotros a realizar un ajuste al PREP, a nuestro consejo y a la operatividad de nuestro Consejo Municipal, porque al ya no tocar cabecera municipal nos obliga a hacer un reajuste”, comentó.

Violencia

Días de enfrentamientos armados en Chicomuselo provocaron que cientos de personas dejaran sus hogares en la cabecera municipal y comunidades, en víspera de las elecciones extraordinarias, donde se elegirá edil, pero “sin gente en el municipio, ¿quién va a salir a votar?”, se pregunta un desplazado que en mayo dejó su casa porque temía que sus hijos fueran reclutados forzosamente por los criminales.

Para el investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Gerardo González Figueroa, no hay condiciones para el desarrollo de las elecciones extraordinarias porque en el caso de Chicomuselo sólo hay 20% de habitantes, mientras que en Pantelhó, donde no habrá elecciones, no se puede transitar porque los habitantes cavaron zanjas en los caminos.

Con varios días de anticipación, en Pantelhó indígenas tzotziles declararon que no querían elecciones porque las comunidades están bajo constante asedio de los grupos paramilitares que se disputan el control del municipio desde 2021, después de 18 años que el PRD gobernó el lugar.

Los habitantes cavaron zanjas en el principal camino de acceso al municipio que conecta con comunidades inmersas en una ola de violencia de los grupos armados, que ha provocado desplazamientos constantes de personas.

En ese lugar iba como candidato independiente a la alcaldía Alberto González Sántiz, exconcejal presidente del lugar, al que responsabilizan, junto a José Herrera y Mateo López Canté, de dirigir a un grupo paramilitar que ataca con disparos de arma de fuego a las comunidades.

En Chicomuselo, los candidatos han hecho campaña en redes sociales, sin mítines y sin reuniones masivas. Sólo Lisandro Borrallas, candidato de la alianza PT, Morena y PVEM, originario de la comunidad Piedra Labrada, lugar que se quedó sin habitantes desde diciembre, llama a los ciudadanos a votar el domingo. “Estamos pidiendo que desde las siete de la mañana salgan a votar por su amigo”, pidió.

“Yo sé que la gente quiere salir a votar. Sabemos que no está fácil. Está complicado. La gente de las comunidades donde está todavía quiere salir a votar… está complicado el municipio. El llamado de los habitantes de las comunidades es que van a salir a votar”, aseguró el candidato en un mensaje que colgó en sus redes sociales y que provocó burlas y respuestas airadas de los habitantes.

De acuerdo con Borrallas, en 2021 en Chicomuselo votaron 18 mil 300 ciudadanos. “Sabemos que hay muchos desplazados. Hay 11 comunidades totalmente desplazadas, pero ahorita la gente está queriendo regresar a Chicomuselo. Pero quiere pedirles a los amigos de la cabecera, de la Sierra, de la planada, que el día 25, cuando se abran las urnas, nos ayuden”.

La guerra de las organizaciones criminales causó en diciembre de 2023 que habitantes de las 210 comunidades y barrios de la cabecera municipal dejaran sus hogares por el temor de que sus hijos fueran reclutados. Los desplazados revelan que de los ocho barrios de la cabecera municipal, 80% de sus habitantes han dejado sus hogares. Los que no han salido es porque tienen familiares enfermos, viven solos o tiene animales que cuidar.

“Mi hermano no quiere salir. Dice que prefiere quedarse”, contó un desplazado que buscó refugio en un municipio del altiplano, pero lo que no sabe es si saldrá a votar el domingo, porque se ha atrincherado en su casa, por temor a ser raptado por los criminales.

El 21 de agosto los obispos de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango en Guatemala, Bernabé Sagastume y Álvaro Cardenal Ramazzini Imeri, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, declararon que no hay condiciones para el desarrollo de elecciones extraordinarias en los tres municipios por el incremento de la violencia.

La Sierra, los grupos criminales la ven como un territorio con “intereses económicos, políticos, extractivistas, venidos de fuera [que] han marcado opciones, posiciones y luchas que sólo con armas y grupos de exterminio que operan sin control y campante impunidad podrían ser arrasados”, alertaron.

El investigador Gerardo González consideró que una jornada electoral significa salir a votar en libertad. “Entonces tú vas a la hora que quieras a votar, porque quieres hacerlo en teoría, sin coacción y con claridad”.

Pero ahora resulta que no se puede ejercer libremente el voto por la violencia que tiene varios años arraigada en Chiapas y la guerra de los grupos criminales.

“La pregunta es ¿quién va a salir a votar en Chicomuselo?, si sólo se encuentra 20% de la población, según datos que me dan. En Pantelhó, ni siquiera se puede transitar libremente. Entonces creo que la autoridad electoral y la autoridad política no tienen la sensibilidad, porque no hay condiciones para el ejercicio libre del voto”, comentó el investigador.

Los intereses de los grupos criminales en la Sierra Madre de Chiapas son diversos. “Quien controla el territorio, pues controla ganancias, controla las personas, controla la política, porque eso es innegable. El poder del narcotráfico en México, como lo fue en Colombia, tiene que ver con esta corrupta asociación entre narco y política. Y hablando de política, pues van a controlar a los alcaldes o imponer a los alcaldes o han impuesto incluso”, mencionó.

“De los 39 mil habitantes que hay en el municipio de Chicomuselo, queda 20%. Muchos hombres enfermos y adultos están guardados en sus casas. Lo que se sabe es que hay un nuevo grupo criminal en poder del municipio, por lo que es casi seguro que no haya elecciones”, explicó.

“Yo creo que hay que decirlo: que es una guerra de los cárteles, en donde la baja inicial es la presencia del Estado mexicano. No basta simplemente con decir que el Ejército está ahí presente. Y sinceramente, pues la entidad no tiene un gobernante que tenga claro ni siquiera cómo y de qué manera va a atacar este problema”, consideró el académico.