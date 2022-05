En gobierno de Morena, el sueño de ser sindicalista

Nos cuentan que en Baja California Sur el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) fue centro de críticas por encabezar la marcha del 1 de mayo, Día del Trabajo. El tema, nos explican, es que aunque don Víctor justificó su acción recordando su época sindicalista disidente desde el magisterio, lo cierto es que a varios gremios no les cayó nada bien que se “montara” en la lucha obrera y, aunque sus operadores buscaron días antes que lo palomearan, no todos lo hicieron, por lo que durante la protesta las consignas no pararon en cuanto los líderes tomaron el micrófono. Según nos detallan, los trabajadores aprovecharon su presencia para reclamarle de frente que ahora que está “del otro lado” le toca resolver las demandas y no asumirse como “obrero”. ¡Zaz!

Un partido, dos caminos

Desde Jalisco nos revelan que se vive otra tensión entre el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y el gobernador, Enrique Alfaro, ambos emanados de MC pero con proyectos políticos paralelos. La razón, nos explican, es que ante las acusaciones de presunto acoso sexual contra el secretario del Trabajo en el estado, Marco Valerio Pérez, el edil tapatío sugirió que éste debería dejar el cargo, mientras que el góber ha preferido no hablar al respecto. En ese sentido, nos dicen que aunque pequeño, este nuevo desencuentro podría marcar el camino hacia 2024, pues no es secreto que don Pablo buscará la candidatura naranja a la gubernatura y don Enrique quizá también vaya por la suya... en otro nivel.

De indirectas y protestas

Nos comentan que el alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Eduardo Gattás (Morena), un día tiene una bronca y otro día también, o eso se dice luego que ayer por la mañana algunos ciudadanos se manifestaron en la alcaldía para exigir agua potable, en lo que fue una de varias protestas consecutivas, la mayoría por falta del líquido o fallas en el servicio de recolección de basura. No obstante, nos dicen, lo que más llamó la atención fue la respuesta de don Lalo, quien afirmó que atenderán sus demandas, pero ya encarrilado expresó, “ahí me saludan a Arturo Soto”, dando a entrever que el exdiputado local del PAN está detrás de los inconformes. Pero el asunto no quedó ahí, nos relatan, pues don Arturo le respondió a través de su cuenta de Facebook, mandándole su número de celular para “cuando tenga algo que decirle”. ¡Hay bronca!

Una “incómoda” donación

Nos dicen que el alcalde de Xalapa, Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, llamó la atención entre las huestes de Morena, partido que lo llevó a la presidencia municipal, luego de que anunció que donará un vehículo de colección para apoyar a familiares de niños con cáncer, a través de una donación a una ONG. Aunque buena, nos confían que la acción ha causado incomodidad entre los morenistas locales, pues por una parte se cree que don Ricardo envió un ligero jaloncito a la Federación, responsable de la salud pública, al tiempo que ha puesto el ejemplo, a ver si los ricos de la Cuarta Transformación lo siguen o se limitan a aplaudir.