Cuernavaca, Mor.- Contra Uriel Carmona, fiscal de Morelos, no hay ningún proceso abierto. “Están los procesos hasta donde se quedaron y se detuvieron porque acuérdense que hubo un amparo por parte de las autoridades respecto a los procesos que tenía, y hasta ahí se quedó, ya no siguió”, afirmó Ulises Lara López, encargado de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Lara López precisó que la fiscalía capitalina impugnó los dos primeros fallos a favor de Carmona Gándara pero el tercero ya no, pero subrayó que “ese fue un proceso que ocurrió hace más de un año y pues en algún sentido ya no, si ya no hubo ninguna acción adicional”.

En abril pasado, el abogado Gabriel Regino, defensa legal del fiscal morelense, anunció en un comunicado que al ganar un nuevo amparo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, había sobreseído el caso contra el fiscal morelense.

El fiscal general Uriel Carmona Gándara acudió al Centro de Justicia Penal federal. Foto: Especial

Carmona Gándara fue acusado de obstrucción a la justicia por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, asesinada en octubre de 2022 en la CDMX y su cuerpo fue dejado en la autopista La Pera-Cuautla, en el tramo correspondiente al municipio de Tepoztlán, Morelos.

El encargado de la FGJCDMX informó que el feminicidio de la joven Ariadna sigue su curso contra dos personas detenidas, señaladas como probables responsables.

Entrevistado luego del encuentro entre las gobernadoras de Morelos, CDMX y el Estado de México, Lara López afirmó que en la solicitud de juicio de procedencia contra el fiscal Uriel Carmona no tienen ninguna injerencia.

“Es un juicio de procedencia en el caso de la Cámara de Diputados y luego lo confirma el Congreso, son ellos los actores, nosotros no somos actores, si nos solicitan…”, dijo.

-¿Cree que los jueces protegieron a Uriel Carmona?

"Eso sería una especulación. Yo lo que le puedo decir es que determinaron y lo vieron claramente y dijeron que no, porque el señor tenía protección procesal y sobre eso resolvieron”, sostuvo.





