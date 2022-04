Embajada de Rusia en México lamenta “rusofobia” por veto a canción en solidaridad con Ucrania

Zacatecas.- La Embajada de Rusia en México lamenta que en Zacatecas y en suelo mexicano vaya ganando más terreno la “rusofobia” y pide que dejen de odiar a los rusos, así lo externó este lunes al manifestar su preocupación, tras enterarse que la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas excluyó del repertorio la Obertura 1812 de Tchaikovsky y no ser tocada esta obra en el concierto de Jueves Santo en Zacatecas, al considerarla como “un himno bélico” y así de esta manera manifestar su solidaridad con Ucrania.

Esta mañana, en las redes sociales de la Embajada Rusa en México se escribió el siguiente mensaje: “Una noticia preocupante: “el director de Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, Sr. Salvador García y Ortega, decidió excluir la pieza de #Tchaikovsky (fallecido en 1893) del Tradicional Concierto del Jueves Santo, como reporta el diario El Universal Online, uno de los más gustados entre los zacatecanos”.

En el mensaje se añade: “Tal decisión ayuda a alimentar la campaña que busca deshumanizar a mujeres, niños, ancianos, atletas, músicos, artistas, absolutamente a todos, a base de un solo criterio: ser ruso. Sin duda, es otra muestra lamentable de rusofobia que al parecer, está ganando cada vez más terreno en el suelo mexicano.”

En el posteo, se colocó el hastag #DejaDeOdiaralosRusos y etiqueta a la Secretaría de Cultura Gobierno de Zacatecas, así como al Instituto Zacatecano de Cultura Secretaría de Administración Zacatecas para externar su indignación.

La controversia

Cabe mencionar que causó gran controversia que, por primera vez, en el concierto del Jueves Santo la Banda Sinfónica del Estado determinara no tocar esta pieza, en este evento que es uno de los más gustados entre los zacatecanos, debido a que uno de los grandes atractivos es que al cierre se interpretaba esta pieza y al unísono se escuchaban las salvas de los cañones y el repicar de las campanas, mientras se interpretaba la Obertura 1812 del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.

Sin embargo, Salvador García y Ortega, director de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, en una declaración que emitió en una video-entrevista a un reportero de un medio local, donde justificó que se quitó esta pieza del repertorio del Jueves Santo, tras referir que es un concierto por la paz y consideró que “la Obertura 1812 es un himno bélico de los rusos”.

Agregó: “Ahora no podemos tocar el himno de que ellos son los triunfadores del mundo, porque todo mundo estamos viendo que están masacrando a los ucranianos. En muchos países se prohibió la Obertura. Al director de la Orquesta de Chicago lo acaban de correr por tocar la Obertura, entonces, es como festejar lo que está pasando”.

Incluso, esta determinación también generó críticas de mucha gente, principalmente del gremio cultural y periodístico, que desaprobaron esta determinación y se consideraba que con estas acciones “no se apoya a nadie y sí se atenta contra la cultura” y que “estas acciones van en contra de la política exterior mexicana”.

Algunos políticos, escritores, académicos y promotores culturales manifestaron su repudio a esta determinación con diferentes mensajes como: “El arte de autores rusos es patrimonio de la humanidad. Nada tienen que ver con las contingencias políticas actuales. Por eso son 'clásicos' (intemporales o intempestivos)”.

Incluso, el investigador cultural Víctor Ramos Colliere fue uno de los que externó que: “La Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, prácticamente cayó en el terrible error de la política internacional de dividir, aislar y vetar”.

Además de recordar que, “primero hay que entender que la obra de Tchaikovsky ya no sólo es de Rusia, pertenece a la humanidad entera. Que en tiempos aciagos de la humanidad, lo único que es escaparate a las malas noticias, lo que disipa fronteras y se vuelve un lenguaje universal es el arte. No se pueden vetar por filias o fobias las aportaciones que ha dado a la humanidad un país, su rica cultura no tiene la culpa de conflictos bélicos ni de tener gobernantes con decisiones desafortunadas.

“Si la intención era hacer un concierto por la paz, lo ideal hubiera sido interpretar la Obertura 1812 de Tchaikovsky, y con la misma solemnidad una melodía representativa de Ucrania, dando el mensaje que se pueden dejar por un momento las diferencias ideológicas a través de la universalidad del arte”.

Otro más decía: “La ejecución de la Obertura 1812 de Tchaikovsky todos los jueves santos, es uno de los momentos más sublimes en el año de La Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, pero hoy, subidos en el tren del mame, no la van a tocar porque su autor es ruso y hay que solidarizarse con Ucrania. ¡Ridículos!”.

Incluso, hubo internautas que escribieron: “¿También se va a dejar de tocar la Marcha de Zacatecas en solidaridad con todas las víctimas de la violencia?”, “Hipocritas (…) Zacatecas también está en guerra”.



