Ciudad Juárez.— A Esmeralda Castillo Rincón la han desaparecido en dos ocasiones: una en mayo de 2009, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la segunda en diciembre del año pasado, cuando fue eliminada de la lista de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), como parte de la actualización del registro que realizó el gobierno federal.

Su padre José Luis Castillo asegura que, pese a que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere seguir buscando a su hija, él continuará luchando hasta encontrarla.

“Ahora en diciembre nos dimos cuenta de que Esmeralda había sido desaparecida de las listas y esto es grave, porque al estar Esmeralda borrada de la lista de desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda ya no la busca y la comisión investigadora ya no investiga, cuando Esmeralda todavía no está con su familia, no está en su casa”, afirmó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseveró que ellos mismos, su familia, revisaron las listas nacionales de búsqueda, y hasta la semana pasada su hija no aparecía, por lo cual se pidió al Presidente y a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicar el porqué Esmeralda había sido borrada.

“Dicen que hay muchas personas, porque no fue la única, que han sido publicadas y borradas, pero no localizadas. Si no son localizadas quiere decir que están desaparecidas, y entonces lo grave es que ya no las buscan. Dicen también que [fue] porque hay muchas desaparecidas que han sido localizadas y no se avisa a la comisión, pero en nuestro caso no es así”, dijo el padre de la joven ausente desde hace casi 15 años.

En ese sentido, refirió que seguirá alzando la voz para que Esmeralda Castillo no sea desaparecida dos veces, ya que la ilusión de verla de nuevo con bien no se termina con el paso de los años.

“Esmeralda Castillo desapareció en Ciudad Juárez el 19 de mayo de 2009, y ahora en 2023, en diciembre, la quieren volver a desaparecer de las listas de desaparecidos”, dijo.

Que ocurra esto, consideró el señor Castillo, no sólo se trata de un tema grave en el contexto de la desaparición y localización con bien de su hija, sino también de un proceso difícil de manera personal, ya que desde que ella se ausentó, su lucha por localizarla con vida nunca se ha detenido.

Desde 2009, el señor Castillo —como se le conoce en Ciudad Juárez— ha realizado un sinfín de búsquedas y rastreos para dar con el paradero de Esmeralda.

Además ha realizado manifestaciones y cada año conmemora con diversos actos, tanto el cumpleaños de su hija como la fecha de su desaparición, con la intención de generar conciencia sobre las ausencias y a la vez exigir a las autoridades que hagan su trabajo y localicen a su hija.

A la par, él y su esposa han ayudado y acompañado a decenas de padres y madres de familia de víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez y en todo el país.

“Es grave porque ya la comisión de búsqueda ni la fiscalía la van a buscar, de por sí que no hacen nada para encontrar a los desaparecidos, y ahora dan la pauta borrándola de la búsqueda, pues menos. Lo que sí puedo asegurar es que la familia Castillo Rincón no va a dejar de buscar a Esmeralda y seguirá exigiendo justicia por todas las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y que se busque a todas las personas desaparecidas en esta ciudad”.

El caso de Esmeralda

La desaparición de Esmeralda ocurrió en el mes de mayo de 2009 en el cruce de las calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero, en la zona centro de Juárez. La joven salió de la Escuela Secundaria Técnica Número 79, cuando tomó un camión que la llevó a ese lugar. En el cruce donde fue vista por última vez, la joven debía caminar unos metros hacia la otra cuadra y tomar otro transporte que la llevaría a su casa.

Aun cuando se trata de la zona centro de Juárez y de un lugar concurrido, la joven desapareció sin que nadie viera qué pasó con ella.

Su familia colocó un anuncio en ese cruce, donde está plasmada la foto de Esmeralda al momento de su desaparición, a los 14 años.

Desde entonces su padre ha buscado a Esmeralda por todo el país, portando un letrero en color rosa con la foto de la joven y el mensaje: “No me olviden, falto yo”.