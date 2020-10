Elecciones Hidalgo y Coahuila: estas son las medidas sanitarias por el Covid-19 que debes tomar en cuenta para acudir a votar

Este domingo arrancarán las elecciones en Coahuila e Hidalgo, por primera vez en la historia será una jornada electoral atípica por que se llevará a cabo en medio de la contingencia sanitaria por la pandemia del covid-19 que afecta a nuestro país desde marzo.



Para esta jornada electoral se instalarán 7 mil 702 casillas y 53 urnas electrónicas en Coahuila y 40 en Hidalgo de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE).





Cabe señalar que en estas elecciones será la primera vez que se implementen urnas para captar el voto de manera electrónica para agilizar el escrutinio y cómputo de votos, así como la recolección de resultados.



La jornada electoral comenzará a las 8:00 de la mañana en ambos estados y concluirá con el cierre de casillas a las 18:00 horas y, de acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, serán las más vigiladas ya que se inscribieron 452 observadores electorales.



¿Qué se elige?



En el estado de Hidalgo se renuevan 84 ayuntamientos y en Coahuila se renueva el congreso local y son vistas como una especie de ensayo rumbo a la jornada electoral de 2021, “la más grande y compleja de nuestra historia”, según palabras de Lorenzo Córdova.



Medidas sanitarias ante el Covid-19 en elecciones de este domingo



El consejero presidente confirmó que todas las casillas tendrán un estricto protocolo sanitario que va desde su instalación, la entrega de la boleta, hasta el marcado de la credencial de elector.



Asimismo, refirió que fueron sanitizados todos los espacios en donde se dispondrán los centros de votación, incluidas las 580 viviendas en donde habrán de instalarse con la finalidad de evitar que se conviertan en un punto de contagio.



A continuación algunos consejos de cómo cuidarse en esta jornada electoral: .

-Es importante mencionar que, será obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que ingresen y permanezcan en la casilla.



-En el caso de que se presente la o el elector sin cubrebocas, se le proporcionará uno al ingresar a la casilla.



-Al toser o estornudar, deberán hacerlo cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del brazo, o cubriéndose con un pañuelo.



-Cada elector/a podrá llevar su propio bolígrafo para marcar sus boletas (no usar marcadores de alto grosor ni plumones a base de aceite); con esta medida se trata de reducir que los marcadores de boletas de la casilla sean compartidos por un gran número de personas.



No obstante, en cada casilla se dotará de un número adicional de marcadores de boletas.



-En el caso de las y los ciudadanos que requieran apoyo de un familiar para ejercer su derecho al voto, también deberán portar cubrebocas, así como respetar las indicaciones de sanidad.



-Se recomienda no acudir con menores de edad; en caso contrario, no se le prohibirá el ejercicio del sufragio, pero los menores también deberán portar cubrebocas.



-Consultar los resultados a través de los difusores del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para reducir la afluencia de la ciudadanía interesada en conocer los resultados, en el sitio donde se instaló la casilla.



-Al regresar a su domicilio, aplicar las medidas sanitarias como lavado de manos y otras zonas expuestas, y en su caso desinfección de objetos que hayan llevado con ellos.





Lorenzo Córdova señaló que durante la jornada se contempla que se limitará el acceso a dos personas y se suspenderá la votación cada tres horas para poder sanitizar nuevamente el espacio.



“Este bicho nos vino a cambiar el mundo y también la democracia tendrá que adaptarse, sin perecer en el intento, sin perder credibilidad en los procesos electorales y consecuentemente manteniendo los niveles de confianza que hoy le podemos dar a las y los ciudadanos para que sepan que es su voto y nada más que su voto el que va a definir el destino político de sus comunidades”, dijo hace unos días el consejero presidente del INE.

