Elecciones 2022: Mhoni Vidente le sube la moral a los panistas

Nos cuentan que los panistas en Tamaulipas se animaron, a pesar de que las encuestas no los favorecen, luego de que la pitonisa Mhoni Vidente vaticinó que en este estado sería el candidato azul, César Verástegui, quien gane la gubernatura en las elecciones de junio próximo. Aunque muy astral el asunto, nos explican que más allá de la certeza de la predicción, los albiazules sintieron que la vidente les subió la moral, pues desde que inició el proceso de la selección de candidatos a la fecha, quien se mantiene a la cabeza es el morenista Américo Villarreal Anaya, quien sin jugar a las cartas suena como el favorito de los tamaulipecos. Ya veremos, nos dicen, al final quién acierta, si los números y preferencias, o las intervenciones del “más allá”.

Como tierra de nadie

En Chiapas, nos cuentan, el presidente del Instituto de Elecciones, Oswaldo Chacón y el gobernador Rutilio Escandón (Morena), han dado mucho de que hablar por su falta de oficio para garantizar los derechos electorales. Según nos detallan, las críticas han arreciado en su contra, primero, por la cancelación de elecciones extraordinarias el pasado 3 de abril, en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, a causa de violencia y pleitos territoriales y, ahora debido a que, para la consulta de revocación de mandato, no pudieron instalarse casillas en los mismos dos municipios, más Venustiano Carranza, Pantelhó y Oxchuc, donde están latentes riesgos postelectorales. ¿Podrán pronto restablecer el orden y la legalidad, o seguirán nadando de a muertito?

Todo por la gubernatura

El que anda aprovechando su cargo como diputado federal para pasearse por Coahuila, nos aseguran, es el legislador Jericó Abramo Masso (PRI), quien sigue inconforme por el dedazo del gobernador Miguel Riquelme (PRI), quien le dio su venia a Manolo Jiménez para ser el próximo candidato tricolor en las elecciones a gobernador de 2023. Según nos detallan, don Jericó no se ha rendido en sus aspiraciones y anda desgastando la suela por la entidad, buscando tener reflectores encima, tan es así que en los últimos días expresó, a través de sus redes sociales, su malestar por que “los medios no publican su trabajo”. Ah qué diputado, tantita discreción no le caería mal.