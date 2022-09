El señor fiscal... ¿bueno para revictimizar, malo para encarar?

Nos dicen que para el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, el sigilo en la investigación del caso de Luz Raquel Padilla, la mujer que murió tras ser quemada viva en Zapopan, sólo aplica cuando le conviene, pues no dudó en dar avances públicos de la investigación que revictimizan a Luz Raquel, pero ahora que el Congreso lo llamó a comparecer por el caso solicitó que todo el encuentro se realizara a puerta cerrada, argumentando que era posible que surgieran detalles de la investigación que podrían abonar a la revictimización. Lo peor, nos cuentan, es que legis- ladores lo aprobaron y que, aunque la hermana de Luz Raquel pidió entrar, los diputados salieron a decirle que “el fiscal debe autorizar”. Joyitas de la política: lanzar la piedra y esconder la mano.

Un paseo por tierra de los Monreal

Nos cuentan que quien anduvo en visita de trabajo por Zacatecas fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a invitación de los hermanos Ricardo y David Monreal Ávila, senador y gobernador. La cuestión, nos mencionan, es que aunque don Ken anduvo muy feliz por aquellas tierras, lo hizo en medio de un fuerte despliegue de seguridad, ya que aparte de que sostuvo reuniones con el sector privado, legisladores y alcaldes, los hermanos Monreal le dieron una paseadita por el municipio de Fresnillo, que tiene un alto índice delictivo, pero también por el santuario del Santo Niño de Atocha. El asunto, nos indican, es que pese a todas esas reuniones y hasta los antojitos que degustó, el embajador no aclaró finalmente si su país sacará o no a Zacatecas de la lista negra para no viajar por el aumento de la delincuencia. ¡Ups!

Líos de fin de gobierno

Nos cuentan que en Tamaulipas, el diputado Gustavo Cárdenas (MC) está enfrascado en un lío con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), a quien acusó de cumplir su amenaza de cerrarle tres negocios familiares que funcionan desde 1969, luego de que empleados de la Comisión contra Riesgos Sanitarios arribaron a sus restaurantes para clausurarlos. Según nos dicen, muy confiado don Gustavo acusó que los mismos trabajadores que realizaron la clausura actuaron “por órdenes del gobernador”, mientras que la Secretaría de Gobierno alegó que todo se debió a que los locales no contaban con planes de seguridad y capacitación. Así, entre dimes y diretes, los últimos días en el cargo del gobernador.