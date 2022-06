El “otro Edén” en la Segob

Quien “navega en especulaciones” en Tabasco, nos platican, es el ahora exsecretario de Finanzas estatal, Said Mena Oropeza, quien, sin decir “¡agua va!” presentó su renuncia. Nos detallan que don Said era uno de los hombres de confianza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena), cuando gobernó la entidad y mientras sus detractores dicen que no dio el ancho porque no había estado en la administración pública, por otro lado en radio pasillo se comenta que don Said se podría sumar a la Segob con don Adán, aunque aún no se sabe en qué cargo. Sí que Tabasco es un Edén.

Como “Juan por su casa”

Desde Hidalgo, nos cuentan que la ley electoral parece que no aplica para algunos diputados locales, pues en plena tribuna del Congreso la legisladora Sharon Macotela Cisneros (Morena) se aventó un spot para el candidato de su partido. Nos relatan que la diputada llamó abiertamente a votar por él en las próximas elecciones, pero además reprodujo un audio de un discurso de campaña en dos ocasiones, lo que molestó a varios que pidieron respeto al recinto, aunque, nos recuerdan, doña Sharon ya está acostumbrada a este tipo de “incidentes”, pues es recordada por usar un salón legislativo para celebrar la fiesta de cumpleaños de su hija o salirse de shopping durante las sesiones, por lo que habrá algunos que dirán: “No me ayude, comadre”.

Paran en seco a “adelantados”

Quien dio un jalón de riendas en Guanajuato, nos comentan, fue el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, para los “adelantados” que ya están con la mira en 2024. Nos relatan que el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks (PAN) anunció que aspira a la candidatura presidencial y el senador Erandi Bermúdez Méndez (PAN) pretende la gubernatura guanajuatense, por lo que don Eduardo los aplacó en seco, pues aseguró que para todo hay tiempo y, por ahora, su partido se tiene que enfocar en las elecciones de este domingo y luego vendrá lo demás. ¡Ouch!