El fiscal incómodo, durante la visita de Adán Augusto en Guanajuato

Donde se vivió un “momento incómodo” en Guanajuato, nos comentan, fue en la visita al estado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena), para checar la agenda de seguridad. Nos relatan que durante el encuentro con líderes estatales, el fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, esperó pacientemente “como gato a su presa” a don Adán y en el momento indicado se le acercó para darle un abrazo y secretearle algo al oído, a lo cual don Adán sólo escuchó, sin modificar su expresión adusta, ante la mirada de los diputados locales de Morena, a quienes “se les iban y venían los colores”, pues en reiteradas ocasiones en el Congreso local han pedido que renuncie el fiscal estatal por la situación de violencia en el estado, pero en esta ocasión, don Carlos, con una sonrisa, les madrugó. ¡Ouch!

¿No sabe o no se quiere enterar?

Quien trae la “brújula perdida” en Baja California Sur, nos platican, es el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), aunque varios especulan que más bien “hace como que la virgen le habla”. Nos relatan que si un tema ha cobrado relevancia en su estado fue el asesinato de la joven estadounidense Shanquella Robinson, pero fue porque sus familiares se encargaron de hacer público el caso. Sin embargo, nos dicen que cuando le preguntaron sobre el caso a don Víctor, respondió que no estaba enterado del tema y lo peor es que ni siquiera en la Mesa de Seguridad Estatal se había abordado, además de que justificó que había andado en la Ciudad de México (como si no hubiera internet) y no se había enterado de qué era lo que pasaba, aunque varios recuerdan que no es la primera vez que don Víctor no se entera, como ocurrió con el derrame de combustóleo en la carretera turística. ¡Zas!

Cruzan los dedos para que le caiga karma a delegado federal

Desde Chihuahua nos comparten que quien se podría “tragar sus palabras” es el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), pues hace unos días salió muy indignado a criticar las marchas que se realizaron en la entidad para defender al INE, donde incluso participó la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN). Nos indican que don Carlos, muy a su estilo, reprochó “la gran facilidad que tiene la derecha para mentir, así como para darse golpes de pecho” por las movilizaciones y afirmó que sólo se busca quitarle al INE “lo palero que ha sido y su corrupción”, pero sus detractores confían en que le caiga el karma de la crítica cuando tenga que acudir a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México y ahí “ni pío va a decir”.