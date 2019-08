El doctor que le pinta las uñas y cocina sopa a su paciente de 83 años en Nuevo León

Reina tiene 83 años, vive en un ejido en Nuevo León- en los límites de los municipios Allende y Montemorelos- y realiza un recorrido de aproximadamente dos kilómetros en andadera para llegar al Centro de Salud, donde es atendida por el recién graduado de Medicina, Esaú Daniel Díaz.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Esaú contó que la primera vez que vio llegar a Reina al consultorio, le impresionó la fuerza con la que se conducía a pesar de su débil aspecto físico.

“Le ofrecí un vaso con agua en cuanto llegó al consultorio y mientras platicábamos sobre su salud, me llamó la atención que tenía sus uñitas pintadas”, narró el joven médico, quien confiesa que al observar que alrededor de las uñas de Reina estaba manchado con esmalte. Comprendió que la visión de la mujer está deteriorada y se conmovió.

“Ahí como pude me puse guapa”, le dijo Reina al doctor. Esas palabras fueron todo lo que Esaú necesitó para saber que su misión en ese Centro de Salud iría más allá de únicamente revisar pacientes en un consultorio.

“Ella vive sola, y el hecho de que hiciera ese esfuerzo de pintarse las uñas para sentirse bonita para sí misma, me emocionó mucho”, relató el médico oriundo de Torreón.

Además de tener problemas de visión, Reina sólo tiene dos dientes y su peso es de 28 kilos, por lo que al examinarla, el doctor infirió que su bajo peso se debía, en parte, a que su condición la obligaba a cocinarse alimentos muy elementales.

“Adicional a mi labor como médico, ¿qué puedo hacer por ella?”, se cuestionó Esaú.



Amigos hoy fui a visitar a Doña Reina y gracias a mi abuelita que me enseñó hacer sopita aguada pude llevarle de comer y de paso le intente acomodar sus uñas NO SABEN LO LLENO QUE MI CORAZÓN ESTÁ DE AMOR pic.twitter.com/SFWjsrfel5

Después de darle vueltas, se le ocurrió sorprender a Reina en su hogar con una sopa aguada que él mismo cocinó, acompañada de tortillas calientes y la disposición de pintarle las uñas y conversar con ella.

“Me contó de sus nietos, de sus sobrinos, de su esposo que falleció hace un tiempo (…) la verdad ella estaba encantada con la sorpresa y yo me sentía lleno”, compartió el médico.

Así fue que el médico decidió difundir su experiencia con Reina a través de redes sociales. Compartió con sus seguidores lo que acababa de vivir sin saber que a los pocos días se haría viral.

Hoy su publicación tiene más de 10 mil likes y alrededor de 200 comentarios en los que aunque la mayoría celebra el acto realizado, otros lo atacan.

“No me tomo a pecho los malos comentarios, para mí, era una experiencia digna de compartir”, indicó.



Para los que me han tirado mucho sobre el: mejor vete a pintar uñas no sabes recetar, que clase de médico eres? Ya siéntese señora, pinche ridiculo, ya cállenlo etc etc.

Yo no fui a visitarla como médico, fui como HUMANO a darle un poco de alegría y compañía pic.twitter.com/zAPEteGPL7

— Medico PasaHambre (@Esa_uDanielDV) August 22, 2019