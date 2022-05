El desorden que quedó tras Adán Augusto en Tabasco

Nos platican desde Tabasco que, a partir de que Adán Augusto López Hernández (Morena) dejó la gubernatura para ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), las cosas cambiaron y algunos empresarios comenzaron a no cumplir, tal es el caso de quienes construyen grandes obras, como son el distribuidor de Guayabal y el de avenida Universidad, ambos en Villahermosa. Según nos detallan, la primera obra debió entregarse en diciembre de 2021 y la segunda en abril de este año, pero ambas están retrasadas, razón por la cual el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Romeo Gurría, sólo le pide a los tabasqueños que lo disculpen y, sin dar fecha exacta, dice que pronto se concluirán estos proyectos. La pregunta es: ¿serán sancionadas las empresas?

Diputado “juega a las escondidas”

Desde Chiapas nos cuentan que el líder del PRI y diputado local, Rubén Zuarth, sigue en la mira de las organizaciones feministas y de sus detractores, luego de que fue acusado de hostigamiento sexual contra una mujer que interpuso demanda ante la fiscalía. La cuestión, nos dicen, es que como escudándose, ahora don Rubén aprovecha cualquier oportunidad para fotografiarse con sus compañeras diputadas de todos los partidos, a las que incluso abraza en las fotos, lo cual ha sido tomado muy mal por los grupos que lo mantienen en la mira y, aseguran, ni esas fotografías lo salvarán de ser culpable.

La comparecencia del fiscal

Nos cuentan desde Zacatecas que ya salió el peine de por qué el fiscal Francisco Murillo fue el primero en aceptar ir a comparecer ante los diputados locales, a pesar de que sabía que lo tundirían por los pocos resultados en materia de seguridad y las muchas víctimas del crimen. Resulta, nos dicen, que don Francisco, aparte de sortear los cuestionamientos, también aprovechó la tribuna para anunciar que se avecina una fuerte crisis financiera en la fiscalía y pedir más recursos, debido al recorte presupuestal de 41 millones de pesos que este año aprobaron los diputados, a propuesta del gobernador David Monreal (Morena), por austeridad. Al final, nos indican, aunque don Francisco aseguró que si para septiembre no le dan una ayudadita no habrá ni para la gasolina que utilizan los vehículos que recogen cadáveres, no faltó quien ironizó y le preguntó qué hace por garantizar la paz, hoy que el dinero aún alcanza. ¡Ups!

De sanciones y premios

Donde no se sabe si hubo premio o castigo, nos platican, es en Pachuca, Hidalgo, ya que la sustitución de la secretaria de seguridad municipal, Yamileth Salazar, dejó un sabor ácido entre los ciudadanos. Resulta, nos explican, que la funcionaria dejó el cargo tras presiones ciudadanas que la responsabilizaban, luego de que la policía a su cargo se sumó a una balacera a escasos metros de la alcaldía, que dejó cuatro personas sin vida. No obstante, nos mencionan, doña Yamileth poco duró afuera, pues en cuestión de nada, el edil Sergio Baños (PRI) señaló que la funcionaria fue requerida por la Secretaría de Seguridad del estado para reforzar tareas de capacitación internacional. ¡Mire nomás!