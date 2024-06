Ciudad Juárez.— Las altas temperaturas que se están registrando en esta ciudad, además de los operativos que realiza la Guardia Nacional en el bordo del río Bravo, han ahuyentado la presencia de migrantes que merodean en esa zona.

En recorridos realizados por EL UNIVERSAL, se logró constatar cómo en los últimos días bajó considerablemente la presencia de migrantes en ese lugar, ya que algunos han buscado algún refugio para pasar el día debido a las altas temperaturas, las disposiciones de Estados Unidos para solicitar el asilo político y los operativos que se implementan en la zona.

En ese mismo sentido coincidieron encargados de albergues, quienes aseguran que en los últimos días disminuyó el número de personas en el río Bravo.

Francisco Javier Bueno, director de la Casa del Migrante, explica en entrevista que en recorridos que han realizado en los últimos días, han visto una disminución de migrantes en el río Bravo; sin embargo, se atribuye al calor, los operativos y a que otros tantos de los que han llegado a Juárez, ya vienen con cita de asilo político.

“Las altas temperaturas ya han hecho que las personas busquen un refugio. Estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con la ley de Biden, que acaba de entrar en vigor, pero sí también ha sido por el calor excesivo”, refirió.

Algunos migrantes entrevistados por este diario, quienes estaban en el río Bravo, comentaron que no buscan un albergue debido a que esperan que la Guardia Nacional de Texas les abra la puerta para cruzar a los Estados Unidos y solicitar el asilo político.

Aun y con los 38 y 40 grados centígrados que se han sentido en Juárez durante el jueves y viernes, los migrantes permanecen debajo de árboles pegados al bordo del río Bravo, hasta donde llevan comida, agua y también reciben asistencia médica por parte de la Cruz Roja.

“Aquí esperamos mejor, la ley de Biden dicen que dejarán pasar 2 mil 500 migrantes y después de esos los deportarán, por eso esperamos aquí, para alcanzar y que no nos regresen. En Venezuela no hay nada, no hay futuro, ya pasamos por calor, frío, hambre, pasamos la selva, esperar aquí no es nada”, dice un pequeño grupo de migrantes de ese país sudamericano que estaba frente al muro esperando poder llegar a Estados Unidos. Alrededor de donde estaban los migrantes se observaban botellas de agua, cobijas y cartones que usan para recostarse y cubrirse del sol y comida.

A lo largo del bordo del río, también se observa a elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes buscan evitar que los migrantes se queden en esa zona, y también se ha visto a personal de la Cruz Roja, asistiendo a la población en movilidad.

Hasta ayer los albergues locales no reportaban un incremento de migrantes tras la ley que firmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde cualquier persona en movilidad que cruce de manera ilegal será deportada a México o a su país.

En algunos refugios han estado llegando sólo aquellos migrantes que desean pasar el tiempo en tanto les llega la cita del CBP One o aquellos que toman la decisión de cubrirse del calor.