Durazo: ¿Ley Ingrid o Ley Mordaza?

Donde la polémica está a todo lo que da, nos aseguran, es en Sonora, debido a la entrada en vigor de la Ley Ingrid, justo en el Día de la Libertad de Expresión. La razón, nos detallan, la explicaron colectivos de búsqueda de desaparecidos, quienes expresaron indignación, ya que se estaría criminalizando a quien difunda fotografías de cadáveres, cuando en el estado una gran cantidad de personas han sido identificadas de este modo. Pero eso no es todo, pues nos dicen que activistas acusaron al gobernador Alfonso Durazo y a los diputados de Morena por hacer mal uso de una ley que puede proteger a las víctimas en otros contextos; al final, nos señalan: los más duros les mandaron a decir que si tanta preocupación tiene el Estado, que haga su trabajo.

Condicionan a la Cruz Roja

Nos comentan que la Cruz Roja de Cortazar, Guanajuato, está por cumplir tres semanas con las ambulancias detenidas por falta de gasolina, ya que el alcalde Ariel Corona (PAN) le quitó el apoyo de combustible por considerar que los socorristas voluntarios no están haciendo bien su trabajo. El tema, según nos dicen, ha levantado más de una ceja, pues el edil exigió el cambio de directivos de la benemérita local como condición para volver a apoyar a la institución con gasolina, situación que no se ha vivido en los 40 años que la Cruz Roja ha estado en el municipio. Y por si esto no fuera poco, nos mencionan que don Uriel ha rematado diciendo que Cortazar tiene su propia flotilla de ambulancias y que contrató paramédicos para dar “el buen servicio” que dejó de dar la benemérita. ¡Qué tal!

De medallas y olvidos

Quien de plano no acierta, nos dicen, es el gobernador morenista de Baja California Sur, Víctor Castro, quien en días recientes se tomó una selfie con el equipo de Wushu Kung Fu, a quienes se topó en el aeropuerto de La Paz. El tema, nos explican, es que mientras el góber aseguró que en su encuentro le deseó éxito al equipo, ciudadanos salieron a exponer que su administración no pagó ni la mitad de los vuelos a los deportistas, ante lo cual ellos tuvieron que vender de todo para poder asistir a la competencia nacional en Chiapas. Además, nos señalan, se dio a conocer que el Instituto del Deporte estatal ni siquiera quiso gastar en uniformes y les dio algunos sobrantes de la pasada administración panista. En fin, ahora que los atletas regresaron con 20 medallas para BCS y que deberán ir a la Copa Sudamericana en Argentina se preguntan si ya habrá apoyo o seguirán en austeridad. ¡Ouch!

Cuentas pendientes y giras

Nos dicen que en su gira por California, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), no le fue tan bien como presume, o eso se dice luego de que se encontró con migrantes jaliscienses en Los Ángeles, donde uno de ellos le reclamó tres cosas: que no se ha avanzado en la agenda migrante y a pesar de las promesas, en Jalisco no existe un diputado que los represente; que no se ha esclarecido el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, y que por el pleito con el exrector de la UdeG, Raúl Padilla, se está ahogando a la universidad. Al final de todo... ¿Quién tiene días perfectos?