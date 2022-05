¿Don Humberto le hace ojitos a Morena?

Desde Coahuila, nos platican que varios están “con palomitas en mano” viendo la telenovela del pleito familiar entre los hermanos Moreira Valdez, pues don Humberto no ha dado tregua en la embestida contra su hermano mayor, Rubén, y su cuñada, la aspirante en Hidalgo a gobernadora Carolina Viggiano (PRI). Nos relatan que en el “round 2”, don Humberto rechazó ser “asesor financiero” del candidato morenista hidalguense Julio Menchaca, llamó a don Rubén y doña Carolina “los reyes del fraude electoral en México” y planteó escenarios catastróficos si gana su cuñada; aunque, nos dicen, se especula que don Humberto anda más bien “haciéndole ojitos” a Morena para ser admitido y tener peso en el proceso electoral de 2023. ¡Qué tal!

Alcalde da patadas de ahogado

Quien continúa dando patadas de ahogado en Sinaloa, nos comentan, es el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro (Morena), contra los diputados que llevan el caso de su juicio político. Nos indican que don Jesús acusó a los legisladores de darle trato de delincuente y de intentar destituirlo en lo “oscurito”, luego de que acudió al Congreso local y le negaron la entrada a un notario público que lo acompañaba “para dar fe de lo que se iba a tratar”, pues le explicaron que la reunión era privada, lo que molestó a don Jesús; aunque en los pasillos legislativos se rumora que sus días de edil están contados, pues se han sumado a su expediente denuncias por presuntos actos de corrupción. ¡Ouch!

Panistas despechados

El que está como novio abandonado en Nuevo León, nos cuentan, es el PAN, pues el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, cambió la casaca blanquiazul por la naranja de Movimiento Ciudadano (MC). Nos indican que el consuelo de los panistas es que los integrantes del cabildo de la planilla de don Jesús se mantuvieron en el partido, pero están planeando que el desquite llegue por ahí, al poner bajo la lupa la administración municipal, pero además quieren aprovechar su mayoría en el Congreso estatal y ser “la piedrita en el zapato” para los naranjas, pues les dolió que MC controle 16 de los 51 municipios, de los cuales ocho los ganó en las urnas, y los otros, fuera de temporada. ¡Zas!

Los Peluche poblanos

Desde Puebla, nos comparten que al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta (Morena) no le cayó nada en gracia la reunión de empresarios con algunos prospectos de la oposición. Nos cuentan que el Consejo Coordinador Empresarial entregó reconocimientos a líderes y afiliados, pero también a algunos alcaldes panistas destacados, lo que generó la burla de don Miguel, quien calificó el acto como poco genuino, actuado y hasta los comparó con “La familia Peluche” o con Maximiliano de Habsburgo y Carlota de México, pero sin que pasara a mayores. Sin embargo, no faltó quien en broma aseguró que alguno de los empresarios saldría a decirle a don Miguel: “¡Óigame, no, óigame!”