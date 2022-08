Don Ezequiel murió esperando el regreso de su hijo, o al menos sus restos; era padre del normalista Alexander Mora Venancio

Chilpancingo.- Don Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecido, murió la noche del domingo, dentro de un hotel propiedad de empresario y ex candidato a gobernador por el PT, Pedro Segura, uno de los principales promotores de la liberación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.



La tarde del domingo, el empresario y ex candidato a gobernador encabezó junto con la familia de Abarca Velázquez, una marcha en para exigir la libertad del ex edil, quien fue señalado en el último informe sobre el Caso Ayotzinapa como el personaje que ordenó el asesinato y desaparición de los normalistas la noche del 16 de septiembre del 2014 en Iguala.



En esta marcha participaron por lo menos ocho padres de los normalistas desaparecidos.



En un comunicado que emitió el hotel del ex candidato informó que don Ezequiel junto a otras cinco personas llegaron el domingo alrededor de las 12:30 y se registraron como huéspedes de las habitaciones uno y dos.



De hecho, don Ezequiel no participó en la marcha para exigir la libertad del ex alcalde de Iguala, porque se sintió mal.



El comunicado indica que a las 7:21 de la noche uno de sus compañeros acudió a la recepción a solicitar auxilio y una ambulancia. Según el hotel, su persona, un paramédico y un enfermero le dieron los primeros auxilios pero ya había fallecido “por las enfermedades propias de su edad”.



El hotel señaló que pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) “por voluntad propia” los videos de las cámaras de seguridad.



Don Ezequiel era padre de Alexander Mora, el primer estudiante desaparecido que fue declarado como muerto por una supuesta identificación de de sus restos.



Sin embargo, a don Ezequiel nunca le dieron ninguna certeza.



Una vez, se planteó la posibilidad de que Alexander volviera a su casa. Don Ezequiel se preparó para recibirlo. El 6 de diciembre del 2014 montó un altar en medio de la casa. Nunca llegó.





“Desde hace cinco años, el gobierno dijo que me iban a traer los huesitos. Primero me dijeron que en 15 días, después de tres semanas y nunca llegaron. Incluso hasta los estudiantes ya me habían dicho que querían hacer un muro para poner una placa con su nombre. Pero nunca llegó el huesito. Desde ahí ya no les creí nada, son unos chismosos los del gobierno. Luego vi el video, que todo fue sembrado. Ese Tomás Zerón hizo todo”, dijo don Ezequiel hace dos años a EL UNIVERSAL en una entrevista en su casa en el poblado de El Pericón, en el municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica.



Ese mes, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que con una muela y un pedazo de hueso encontrados en el río de Cocula identificaron al normalista Alexander Mora. La identificación la confirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), después de que los restos fueron enviados para ser analizados a la universidad de Innsbruck.



“Cuando yo supe que Alexander podría estar muerto, no me la acababa”, dijo.



Después, don Ezequiel se retiró unos meses de la movilización, pidió tiempo para asimilar la noticia. Fueron días de encierro, de tristeza. A su casa llegaron muchos amigos, familiares a darle ánimo para que volviera a salir.



Cuando los restos de su hijo no llegaron, don Ezequiel decidió volver a las manifestaciones, a las protestas para pedir justicia y la presentación de su hijo y los otros 42 normalistas.



A don Ezequiel la incertidumbre siempre lo invadió, por no saber si Alexander está vivo o no. Tenía preguntas: “¿Por qué no me han entregado los huesitos?”; “¿Dónde están los demás restos?”; “¿Por qué sólo identificaron los restos de Alexander y de los 42 restantes no?”.



Por momentos, don Ezequiel no sabía si dar por muerto a Alexander o aferrarse a la esperanza, así murió, sin tener ninguna certeza.

De 2014 a la fecha han muerto cinco de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin saber qué fue de sus hijos:

Ezequiel Mora Chona, 28 de agosto del 2022, padre de Alexander Mora

Bernardo Campos Santos, falleció el 3 de septiembre del 2021, padre de José Ángel Campos Cantor

Saúl Bruno, murió el 22 de agosto del 2021, padre de Saúl Bruno García

Tomás Ramírez Jiménez, falleció el 2 de diciembre del 2018, padre de Julio César Ramírez Nava, quien fue asesinado la noche del 26 de septiembre del 2014.

Minerva Bello Guerrero, murió el 2 de febrero del 2018, madre de Everardo Rodríguez Bello.