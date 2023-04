TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- En plena Semana Santa, sujetos con armas de fuego de grueso calibre lanzaron ráfagas de disparos al aire en los alrededores del mercado José Castillo Tiélemans, el principal centro de abastos de San Cristóbal de las Casas.

La noche del sábado, los disparos desataron la zozobra y el pánico entre vecinos y paseantes de la zona. La gente corrió por las calles para refugiarse, y quienes estaban en la misa nocturna, por seguridad, permanecieron dentro de los templos.

Vecinos contaron que los hechos ocurrieron cerca de las ocho de la noche. Personas identificadas como integrantes de grupos pandilleros conocidos como los motonetos dispararon al aire. No hubo reportes de lesionados

Presuntamente, la acción fue para atemorizar a un grupo opuesto a los motonetos en medio de la actual disputa de espacios en el denominado Mercadito 2, vecino del mercado José Castillo Tiélemans.

Los disparos obligaron al cierre de algunas tiendas de las inmediaciones; combis del transporte público que esperaban pasaje en calles próximas abandonaron el área a toda velocidad.

Católicos que participan en las misas en los templos de Santo Domingo y de la Asunción, situados en el barrio de Mexicanos, dijeron que permanecieron en el interior hasta que volvió la calma.

En redes sociales, un usuario comentó los riesgos que pasaron algunas familias durante las detonaciones de armas de alto calibre.

Este sábado "fue la primera vez que nuestros familiares quedaron resguardados y encerrados en los templos de Mexicanos y Santo Domingo. Antes se escuchaba que quedaban encerradas" en las grandes tiendas.

Al concluir la misa, el sacerdote oficiante dijo a sus feligreses que no tuvieran miedo; que no permitieran que el miedo los inmovilizara. "No tengamos miedo y sigamos construyendo lo que a cada uno corresponda”, refirió.

La Policía Municipal informó que el primer reporte de disparos fue a las cuatro de la tarde. Un grupo de agentes que acudió al sitio disuadió a los provocadores, y realizaron patrullajes.

Aproximadamente a las ocho de la noche la corporación recibió un segundo reporte que alertó de varias detonaciones. El despliegue permitió que antes de las 21:20 horas se tomara el control de la zona, con el apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

Las detonaciones ocurrieron a unas horas de la apertura de la Feria de la Primavera y de la Paz, que se realiza del 9 al 16 de abril.

Desde temprano, este domingo, fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales reforzaron patrullajes de seguridad y vigilancia en puntos estratégicos de esa ciudad de la región altos.

Autoridades policíacas indicaron que el despliegue resguardará todas las actividades relacionadas con la inauguración de la feria, la coronación de la reina, el desfile de carros alegóricos, los espectáculos masivos y otros.

Fueron instalados, además filtros de seguridad y puestos de control en colaboración con la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Tránsito Municipal.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv