Diputados del PAN exhortan a sobrina de AMLO a que enfrente la ley

Ciudad Victoria.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Félix Fernando García Aguiar (PAN), reiteró el exhorto a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica (Morena) para que solicite licencia y sea investigada ante las acusaciones de que presuntamente pidió “moches” a un proveedor, como se difundió a través de un audio.

“En la mañanera de este viernes, el mismo Presidente señaló que no conoce y no identifica a la diputada Úrsula, que no tiene relación con ella y pues de alguna manera deja ver que en la investigación de estos hechos, si es culpable, debe pagar”, expresó el legislador.

Lee también: “Tengo las manos limpias”, afirma diputada local, sobrina de AMLO

García Aguiar resaltó que, como lo dijo el Presidente, si la ve en la calle no la identifica, no tienen relación y si tienen fotos juntos es por sus giras a Tamaulipas, “por eso le pedimos nuevamente a la legisladora de Morena que enfrente la ley, pues desde lo federal ha quedado claro que no se permitirán las lacras de la antigua política”.

El también coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, mencionó que seguirán insistiendo en que se realicen las investigaciones correspondientes, como ya lo pidieron en el momento a fin de que se rindan cuentas a los tamaulipecos de esta situación en que se vio involucrada la diputada Salazar Mojica.

Lee también: "Sea quien sea", AMLO llama a que no haya impunidad en supuesto "moche" de su sobrina

afcl/rmlgv