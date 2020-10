Diputada morenista se olvida del Covid y arma fiesta con mariachi

Muy cara le salió la fiesta a la diputada local por Hidalgo, Noemí Zitle Rivas (Morena), nos narran, luego de que fue exhibida en videos por haber realizado una fiesta con mariachi, donde el tema norteño Adiós, amor no faltó para cantar, pero sí los cubrebocas y la sana distancia. Por su imprudencia, nos aseguran, la legisladora recibió duras críticas, de quienes le pidieron entonar en do… donde nadie la oiga, pero sobre todo no contradecirse, pues en más de una ocasión ha subido a tribuna para recomendar el uso del tapabocas y así frenar el Covid. Al parecer a la morenista se le olvidó que el coronavirus ha cobrado la vida de casi 2 mil personas en la entidad.

Ven lejos el juicio para Graco

En Morelos, nos revelan, hay inquietud en el equipo gubernamental que sigue el juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez (PRD), porque a dos años no hay elementos contundentes que permitan suponer que el político pueda ser sometido por el Congreso estatal. Por el contrario, nos detallan, don Graco obtuvo una suspensión federal para que el Legislativo no se pronuncie respecto al fallo definitivo del juicio político que se le sigue por omisión. Pero ahí no acaba el asunto, nos dicen, pues ahora las miradas están contra el asesor anticorrupción estatal, Gerardo Becerra, quien prometió meter a la cárcel al exmandatario, pero su trabajo lo comienza a realizar la Contraloría morelense. ¿Qué tal?

¿Superdelegado o superpadrino?

Desde San Luis Potosí nos cuentan que, en medio de la disputa que mantienen morenistas rumbo a las elecciones de 2021, el alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper (independiente), se podría sumar a la contienda con este partido, o eso comenta una vez que el superdelegado Gabino Morales presumió una fotografía junto al edil, que en sus redes sociales acompañó con la leyenda “Tenemos muchas coincidencias, sin duda hay compromiso con la 4T”. En este contexto, nos mencionan que los comentarios brotaron pronto y aunque hubo quien anticipó que el edil ya halló padrino para el próximo proceso electoral otros recordaron que en su municipio los logros de gobierno son tan cortos que ni los baches ha tapado. ¡Auch!

¡Las golondrinas para el alcalde!

Todo indica, nos adelantan, que este jueves el alcalde de la capital tamaulipeca, Xicoténcatl González (PAN), pedirá licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, con lo que llegarán a su fin una serie de especulaciones, que comenzaron desde hace una semana, de que dejaba la alcaldía. Será a dos años de gobierno, nos explican, que González se iría en medio de una administración polémica, bajo los señalamientos y denuncias de regidores de oposición, así como los reclamos ciudadanos en cuanto a servicios públicos. Mayor interés cobra el tema, nos revelan, al filtrarse que sería Pilar Gómez (PAN) quien llegaría al relevo como alcaldesa, luego de conocerse que acaba de solicitar licencia para separarse de su cargo como diputada local. Bien dicen que cuando el río suena...