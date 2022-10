Día de Muertos. "Moco de pavo", la flor de terciopelo púrpura que adorna los altares

Gracias a una temporada de lluvia bondadosa, Don Salvador hoy tiene una cosecha como no había tenido en años, unas cautivadoras flores de moco de pavo, con tallos que pasan el metro y medio.



La flor de moco de pavo o conocida también como mano de tigre, es una flor de color púrpura de textura aterciopelada, que es uno de los elementos principales en el altar de muertos, simbolizando la sangre de Cristo y la resurrección.





Don Salvador Carvajal habita en una casita humilde en Rancho del Padre, comunidad que forma parte del municipio de Medellín de Bravo en Veracruz, y desde hace ya muchos ayeres, cada mes de julio se da a la tarea de sembrar las semillas que le dan vida a esta flor tan singular.

Lee también: Qué elementos lleva la ofrenda de Día de Muertos



El corte de la flor se realiza del día 27 al 29 de octubre, fecha en la que comerciantes de la central de abastos se acercan a la zona dando un aproximado de 80 pesos por rollo que va integrado por más de treinta flores, vendiéndose en más del triple en los mercados.





"Yo sé que no es negocio, no me voy a hacer rico con estas plantas, pero el ver mis campos pintar de púrpura y pensar que estarán en las casas de cada familia, recibiendo a nuestros difuntitos, el ser parte de toda nuestra tradición, me motiva a sembrar año con año", comenta Don Salvador.

Lee también: TikTok. ¡Qué vivo! Lomito se come la ofrenda dedicada a mascotas fallecidas

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr