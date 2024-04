Monterrey, 9 de abril- La Policía Municipal de esta ciudad detuvo por violencia familiar a un hombre y una mujer de 29 años de edad, padres de un bebé de un año, debido a que el masculino propinó una golpiza al infante sin que la madre interviniera.

Los hechos ocurrieron cuando la pareja acudió a una clínica del IMSS y el padre se molestó porque le informaron que no tenía vigente el servicio médico para atenderlos; pero además el menor presentaba lesiones previas.

La Policía de Monterrey informó que los detenidos fueron identificados como Junior R., y Claudia Elizabeth Z., ambos de 29 años quienes acudieron el lunes a la clínica 17 del IMSS ubicada entre las calles 18 de marzo y Fortunato Lozano, en la colonia Talleres, de la capital nuevoleonesa.

Cuando circulaban por el sector, los oficiales fueron interceptados por una mujer que señaló es asistente médico en la mencionada clínica del Social, y refirió que habían llegado al hospital una pareja con su pequeño hijo, quienes solicitaron atención indicando que el niño se había caído golpeándose la cabeza y había comenzado a vomitar.

Sin embargo, luego que personal de la clínica les informó que no contaban con servicio médico vigente y no les podía brindar la atención, el padre del menor tomó una actitud agresiva para después salir del inmueble, comenzando a agredir físicamente a su hijo frente a la madre de familia que no intervenía.

Al ver la reacción del padre de familia, la asistente médico le quitó de los brazos al niño, para brindarle ayuda y realizarle una revisión médica, y minutos después, los médicos de la institución comentaron que el menor contaba con una lesión en la cabeza, así como también signos de violencia, por lo que requería una atención inmediata y les informaron a los padres que lo dejarían internado.

Ante los golpes que el padre propinó al bebé en el mismo hospital, y las lesiones previas que presentaba, se reportaron los hechos ante las autoridades correspondientes para que se procediera a las indagatorias de rigor.

Por lo anterior, elementos policiacos procedieron a la detención del padre y la mamá del niño, por el presunto delito de violencia familiar, siendo trasladada la pareja a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, por los delitos que les resulten.









