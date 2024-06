Cuernavaca, Mor.- Agentes adscritos a la Fiscalía contra los feminicidios en Morelos habrían detenido a Bulmaro Rodríguez Morales, “El Borras”, considerado como el presunto homicida de su expareja sentimental, Beatriz Guadalupe, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del 7 de enero de 2022 a un costado de la carretera Yecapixtla-Achichipico, en el paraje El Llano, en el municipio de Yecapixtla.

Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidio oficialice la detención en conferencia de prensa.

“El Borras” estaba prófugo de la justicia desde la comisión del delito pero en julio pasado la Fiscalía especializada emitió una ficha de búsqueda, luego de tener los elementos suficientes para suponer la autoría de Bulmaro Rodríguez en el homicidio de su expareja.

Marcos Mendieta, padre de Beatriz Guadalupe, contó a EL UNIVERSAL que el día que su hija decidió denunciar a su pareja, tras años de violencia física, sicológica, verbal y económica, el auxiliar del Ministerio Público le pidió dejar su credencial del INE y regresar al otro día para firmar su declaración.

“¿Y por qué hasta mañana?”, preguntó Marcos Mendieta, padre de la joven de 29 años, madre de dos menores.

“Usted no sabe, mañana su hija se contenta con el marido, hacen cositas y no pasó nada”, respondió el auxiliar de Ministerio Público, adscrito al municipio de Yecapixtla. No hubo reconciliación, hubo feminicidio.

Marcos contó que su hija presentó dos denuncias contra su expareja Bulmaro Rodríguez Morales, “El Borras”.

La primera el 10 de noviembre de 2021 por amenazas y lesiones, de acuerdo con la carpeta YX-UIDD-01-415-2021, y la segunda el 27 de ese mismo mes por amenazas. Marcos asegura que las autoridades no hicieron lo suficiente. En la carpeta de investigación YX-UIDD-01/415/2021 se precisan los hechos de violencia que le quitaron la vida.

“Después de las denuncias (que presentó Beatriz contra su expareja) vivimos bajo el acoso, acecho y amenaza de muerte de El Borras. Todo ese tiempo la cuidamos, la protegimos, pero un día la espió y la detuvo con lujo de violencia casi al llegar a la casa.

“La subió a un auto y se la llevó. Ese día la buscamos por todos lados. A mí me avisaron unos amigos, me dijeron que en tal lugar estaba tirada una chica. La fui a ver y reconocí el cadáver de mi hija”, relató Marcos.

