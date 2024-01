Pachuca.- Al menos 11 servidores públicos de Hidalgo fueron detenidos durante el último trimestre del 2022 y 2023, por los delitos de peculado, peculado agravado, así como uso ilícito, de atribuciones y facultades agravadas, dentro del maxi, proceso denominado “Estafa Siniestra”.

La Procuraduría del Estado encabezada por Santiago Nieto Castillo, inició una serie de investigaciones en contra de funcionarios, quienes estuvieron vinculados a una estafa al erario hidalguense por alrededor de 2000 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades se detectó que 13 ayuntamientos participaron en estos actos de corrupción, a través de empresas fachadas y se dieron sobre todo en el marco de la pandemia de COVID-19.

En el último bimestre del 2022, y durante el 2023, se logró la detención y vinculación a proceso de siete de los 13 alcaldes, quienes participaron en esta red de corrupción, así como de cuatro ex funcionarios de la administración pasada.

Lee también Consuelo Duval: Con estafa "La Patrona" e Inteligencia Artificial, roban 500 mil pesos y joyas a la actriz

Estafa al erario hidalguense

A la fecha se han podido recuperar alrededor de 100 millones de pesos que fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda de la actual administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

Entre los alcaldes que están detenidos y vinculados a procesos se encuentra el presidente municipal de Huautla, quien enfrenta un proceso penal por el desfalco de 26 millones 615 mil 780 pesos, mientras que el alcalde de Yahualica es investigado por un desfalco de 29, millones 225 mil pesos, Epazoyucan tiene un desvío de 14 millones 215 mil pesos, mientras que en Pisaflores el daño al erario alcanza 30 millones 380 mil 890 pesos, en Tula , el detrimento es de 66, millones 700 mil pesos, mientras que en Nopala es de 71 millones 960,890 pesos.

A estos alcaldes que se encuentran vinculados a procesos se le sumó el presidente municipal de Calnali y por negociaciones, indebidas y órdenes de aprensión. De igual manera Presidente de Atitalaquia que es investigado por el ilícito de atribuciones y facultades agravado por 28 millones 3 mil 90 pesos, en este caso, el funcionario se encuentra evadido de la justicia y cuenta con ficha roja.

Lee también El amor sale caro: alerta SSC- CDMX sobre la estafa “cripto-romance”

Vinculados a proceso

Dentro de estas investigaciones también han sido vinculados a proceso los ex servidores públicos identificados como P.P.M, ex subsecretario de Educación por el desfalco de 143 millones 999 mil 857 pesos, también está. M. V. Así como V.E. P ex titular y ex director de la Oficialía Mayor del gobierno por el desvío de 18 millones 249 mil pesos para la adquisición, ficticia de productos y sistemas informáticos.

Se encuentra vinculado a proceso. B. B. B, quien se desempeñaba como coordinadora de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda por el desvío de 11 millones 998 560 pesos.

De igual manera está involucrado L. P. C. Así como R. P. F titular y ex subdirector de recursos materiales de la Comisión de Agua y Alcantarillado, investigados por 19 millones 937 mil pesos

En este caso, serían utilizados los recursos para la adquisición, de insumos de los cuales no hubo registro de que fueran comprados estos suministros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr