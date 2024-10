LA PAZ, BCS., 30 de octubre.- El titular del Sistema Penitenciario de Baja California Sur, Javier Beltrán Flores, fue destituido del cargo; no obstante, el proceso de entrega de su puesto generó tensiones, denuncias y amagos que quedaron consignados en un video.

En la grabación que circula en redes sociales se observa cómo el funcionario se atrincheró en su oficina y rechazó firmar la renuncia, argumentando no estar de acuerdo, y acusando un trato como un “delincuente”.

El funcionario acusó que tampoco se le permitía el acceso a su esposa –dijo– y que ello constituía un “secuestro” en sus propias oficinas; no obstante, un trabajador del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, le insistía en que tenía órdenes de recibirle el puesto.

Destituyen en BCS a director del Sistema Penitenciario estatal; molesto se atrincheró en su oficina, acusó secuestro, se negó a firmar renuncia y aseguró q en el penal de #LosCabos un funcionario ingresaba droga. Así las cosas... pic.twitter.com/XeMsCBUuTT — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) October 30, 2024

En las imágenes, según se aprecia, él mismo estaría grabando y le pide respeto a quien sería un subordinado, a quien le indicaron recibirle el puesto; pero el funcionario lo acusó de faltarle el respeto, incluso de ingresar droga al penal de San José del Cabo.

“No me estás respetando. Porque yo soy tu jefe todavía”, le expresó.

Y agregó que el trato que estaba recibiendo sería el de un “delincuente”.

“¿No vas a dejar pasar a mi esposa? Sale, hay testigos, eh. No soy ningún pinche delincuente para que me tengan gente armada aquí como si hubiera sido un delincuente. El único delito que he cometido es que no quise firmar una renuncia, por que no estoy de acuerdo en varias cosas que se hicieron en San José, cosas que usted hizo, señor, usted metió drogas, eso sí es un delito”, lanzó.

“Prácticamente me tiene secuestrado aquí, eh… no han nombrado a nadie para que yo entregue la oficina”, insistió.

El video se corta tras 1:34 minutos y ha generado diversas reacciones y sorpresa por las acusaciones y exhibición que hace el ex responsable de centros penitenciarios del estado.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE) encargada del Sistema Penitenciario, ratificó que el director general del Sistema Penitenciario del estado fue separado del cargo y esta mañana están en marcha los trámites legales para el nombramiento del nuevo titular.

La dependencia dijo que busca garantizar que todos los servidores públicos que trabajen en la Secretaría “cumplan con los lineamientos y estándares de profesionalismo, ética y competencia para el desempeño de sus funciones, especialmente en direcciones y áreas operativas, como es el caso del sistema penitenciario”.

Aseguró que en el trámite de separación del cargo, no se usó la fuerza y negó que hubieran actos de intimidación en contra del director saliente, quien ha manifestado su negativa a dejar el puesto y las instalaciones.

“Este proceso de transición se llevará a cabo con pleno respeto a los derechos”, puntualizó.





