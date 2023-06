Comitán de Domínguez, Chis.- La llegada de tropas del Ejército, Arma de México, Guardia Nacional y Policía Estatal a comunidades de Frontera Comalapa, es visto como un respiro para las familias que vivieron por siete días los choques armados de dos organizaciones criminales que se disputan el territorio que linda con Guatemala.

“Señores de la Mariana, Ejército… de donde vengan pedimos de donde vengan, somos de la población del ejido Nueva Independencia-El Lajerío, donde vivimos la fatal tragedia de siete días de guerra. Pedimos y suplicamos por favor, nosotros no estamos en nuestras casas, pero ya sabemos que van para allá, guárdenos, espérenos por favor queremos posesionarlos de nuestras casas”, dice una mujer que dejó su hogar la semana pasada, como lo hicieron unas tres mil personas que ahora viven en otras comunidades.

En un audio que la mujer desplazada mandó en grupos de WhatsApp, en un intento porque sea escuchado por los mandos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Policía, pide que ahora que han llegado a Frontera Comalapa, a que ayuden a los desplazados a recuperar sus propiedades. “Queremos recuperar todo lo que nos han quitado. Queremos recuperar nuestras propiedades, nuestras casas, nuestros patrimonios que con gran esfuerzo hemos logrado cada familia”.

Suplican por ayuda: "Nosotros si los necesitamos"

La mujer explica que desde la semana pasada están refugiados en el ejido Josefa Ortiz de Domínguez, a más de una hora de camino de Nueva Independencia.

“Yo suplico como madre de familia de tres hijos, con mis padres. Por favor, esperen, no se vayan, aguarden ahí. Nosotros si los necesitamos. Nosotros no decimos que no pasa nada. Todo lo contrario. Si está pasando todo y ustedes se van a dar cuenta de todo el desastre que hay en mi ejido. Se los suplicó por favor. Yo se que ustedes son grandes vencedores y luchadores ustedes. Soy una madre desesperada, la cual pido su apoyo en nombre de todos los habitantes del ejido Nueva Independencia. Se los suplico por favor”, expresa la mujer.

Hasta la comunidad Nueva Independencia llegaron este miércoles, integrantes del DIF municipal de Chicomuselo, para brindar atención médica a los desplazados.

La Secretaría de Protección Civil anunció que lleva a cabo un operativo para brindar ayuda humanitaria a las familias de Nueva Independencia y por lo pronto se lleva a cabo un padrón para conocer el número exacto de afectados.

Los desplazados pueden acudir a las delegaciones de Protección Civil de Comitán de Domínguez y Frontera Comalapa, los municipios más cercanos a sus lugares de origen, para recibir alimentos y cobijas.

El gobierno del estado dio a conocer que son dos mil los soldados, marinos, elementos de la Guardia Nacional y policías los que realizan patrullajes en varios ejidos y la cabecera municipal de Frontera Comalapa.

Este miércoles, los soldados, marinos y policías llegaron a la cabecera municipal de Frontera Comalapa, donde el lunes se reanudaron las actividades comerciales y empezó a correr el transporte público.

