Desoyen denuncia y acaba en feminicidio: “El Borras mató a mi hija, no tengo duda”

Cuernavaca.— El día que Beatriz Guadalupe decidió denunciar a su pareja, tras años de violencia física, sicológica, verbal y económica, el auxiliar del Ministerio Público le pidió dejar su credencial del INE y regresar al otro día para firmar su declaración.

“¿Y por qué hasta mañana?”, preguntó Marcos Mendieta, padre de la joven de 29 años, madre de dos menores.

“Usted no sabe, mañana su hija se contenta con el marido, hacen cositas y no pasó nada”, respondió el auxiliar de Ministerio Público, adscrito al municipio de Yecapixtla. No hubo reconciliacion, hubo feminicidio.

Marcos narra lo sucedidomientras aprieta sus sienes como si tratara de detener la furia que golpea su cabeza. Cuenta que su hija presentó dos denuncias contra su expareja Bulmaro Rodríguez Morales, "El Borras".

La primera, el 10 de noviembre de 2021 por amenazas y lesiones, de acuerdo con la carpeta YX-UIDD-01-415-2021, y la se gunda el 27 de ese mismo mes por amenazas. Marcos asegura que las autoridades no hicieron lo suficiente.

La tarde del 7 de enero de 2022 el cadáver de Beatriz fue localizado a un costado de la carretera Yecapixtla-Achichipico, en el paraje El Llano, en Yecapixtla.

El personal de Servicios Periciales levantó el cuerpo de la mujer a las 20:00 horas y lo condujo a sus oficinas para practicarle la necropsia de ley.

En la carpeta de investigación YX-UIDD-01/415/2021 se precisan los hechos de violencia que le quitaron la vida.

El miedo y el asesinato

“Después de las denuncias (que presentó Beatriz contra su expareja) vivimos bajo el acoso, acecho y amenaza de muerte de El Borras. Todo ese tiempo la cuidamos, la protegimos, pero un día la espió y la detuvo con lujo de violencia casi al llegar a la casa.

“La subió a un auto y se la llevó. Ese día la buscamos por todos lados. A mí me avisaron unos amigos, me dijeron que en tal lugar estaba tirada una chica. La fui a ver y reconocí el cadáver de mi hija”, relata don Marcos.

Impunidad

Un mes después del feminicidio, vecinos de Yecapixtla salieron a manifestar su solidaridad con la familia y a exigir a la fiscal especializada, Fabiola Jazmín García Betanzos, celeridad en las investigaciones.

Pese a que el presunto homicida y sus cómplices estaban plenamente identificados no hay acción penal en su contra.

Don Marcos tuvo acceso a la carpeta de investigación y supo que El Borras había sido ayudado por sus familiares para tratar de ocultar el cadáver de Beatriz, el cual subió a su auto y llevó a casa de su familia.

Dice que aunque reconoció e identificó al agresor ante la fiscalía especializada no se ha actuado contra el hombre.

Recuerda las alertas que enviaron al Ministerio Público para detener al agresor e impedir un feminicidio, como el suceso del 26 de noviembre de 2021, cuando El Borras llegó alcoholizado a la casa de Beatriz para intentar llevársela por la fuerza.

Desde la calle le gritó: “Te voy a matar, de que me la pagas, me la pagas. De mí te vas a acordar. Ya sabes cómo me las gasto”.

“Estaba como loco y decía que si mi hija no iba a ser para él no sería para nadie”, recuerda.

“¿Está identificado el feminicida?”, se le pregunta.

“Sin temor a equivocarme, el asesino de mi hija es Bulmaro Rodríguez Morales, El Borras. No hay ninguna duda, tenemos la certeza legal de que él fue. La fiscalía nos ha demostrado la plena evidencia de que él fue y estamos seguros”.

“¿Por qué no ha sido detenido?”, se le inquiere.

“Esa es la pregunta que me hago una y otra vez. A la fiscal contra los feminicidios, Fabiola Betanzos, le he preguntado por qué no ha sido detenido si tienen las pruebas suficientes de quienes actuaron”.

Don Marcos dice que para conseguir el expediente la fiscal le puso como condición bajar de sus redes sociales las notas donde pide justicia para su hija.

“No me puedo callar al 100 porque vivo el dolor, la pérdida de mi hija. Yo sé que puede pasarme cualquier otra cosa, pero callarme no lo voy a hacer. No, hasta que haya justicia”.