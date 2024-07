San Mateo del Mar.— Cinco jóvenes indígenas originarios de San Mateo del Mar, comunidad ikoots del Istmo de Tehuantepec en el sur de Oaxaca, se encuentran desaparecidos desde el pasado 21 de julio, cuando se dirigieron junto con su empleador a municipios de la zona oriente para trabajar, confirmaron a EL UNIVERSAL autoridades municipales.

Lo anterior luego de que se dieron a conocer sus fichas de búsqueda a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). De acuerdo con los documentos, se trata de jóvenes, de entre 19 y 24 años quienes fueron vistos por última vez en Zanatepec, municipio ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, Juan Zuvieta las Casas, síndico municipal de San Mateo del Mar, informó en entrevista que las familias de los jóvenes desaparecidos ubican a San Pedro Tapanatepec, otro municipio de la zona oriente, como el último en donde se tuvo comunicación con los jóvenes. Esto dado que habían sido contratados por un comerciante de ropa originario de Juchitán de 38 años, quien ofrece sus productos en distintos tianguis de la región.

“Estos chicos trabajan para un patrón que va de un lugar a otro, son tianguistas de ropa. La última información que tengo es que el lunes fueron vistos por última vez en Tapanatepec”, señala el funcionario.

De acuerdo con la información preliminar, y los datos de las fichas de búsqueda, los jóvenes viajaban a bordo de una camioneta Ford color roja, tipo Súper Duty, modelo 2006 con camper blanco y placas de circulación HE-5347- B pertenecientes al estado de Guerrero, que es propiedad del empleador y que también está desaparecido.

Inicialmente fue publicada la ficha de búsqueda del propietario de la camioneta, José Antonio Jiménez Hernández, de 38 años de edad, el pasado 24 de julio, y ayer 25 de julio se publicaron las fichas a nombre de Sergio Guadalupe Burgoa Duplan (19 años), Juan Jacinto Remezal Hinojosa (21 años), Sergio Yair Hinojosa Fiallo (19 años), Pedro Hinojosa Baloes (17 años) y de Abisaí Navarrete Zepeda (24 años).

El sindicato municipal agrega que inicialmente fueron dos familias las que denunciaron la desaparición de los jóvenes y posteriormente el día de ayer más familiares se acercaron a pedir información, dado que afirman que ninguno de ello conoce al empleador en persona dado que el ofrecimiento de trabajo se realiza a través de vía telefónica y WhatsApp.

“Le pregunto a las familias si conocen al menos a quién es el empleador, pero me dicen que no. El empleador es de Juchitán. Los chicos se contactan por mensaje, pero algunos ya habían trabajado con ellos y otros son nuevos. El trabajo sí es real, los tianguistas van de punto a punto y algunos ya habían acudido, pero hasta el momento no tenemos más información, por eso las familias están desesperadas”, explica.

jf/cr