Denuncian por hostigamiento sexual a representante de la Segob en BCS

La Paz.- Dos empleadas de la delegación de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Baja California Sur denunciaron que han sido víctimas de acoso sexual, presuntamente cometido por el titular de la representación en BCS, Roberto Duarte Gómez; en uno de los casos, la denuncia ya avanzó a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

La denunciante, Cindy Cárdenas Avilés, quien se desempeñaba como Jefa del Departamento de Vinculación Institucional, confirmó a EL UNIVERSAL que la carpeta de investigación en contra del funcionario fue turnada ya a dicha Fiscalía en la Ciudad de México, con el número FED/BCS/LPZ/0000051/2023.

Aseguró que desde hace casi un año -fecha en que fue designado el funcionario- tanto ella como su compañera, María Dolores Peña, han sido víctimas de hostigamiento sexual y más recientemente laboral, pues incluso ella ya fue dada de baja de su cargo hace una semana, sin notificación de oficinas centrales y --sostuvo-- habría sido derivado de que la denuncia formal que presentó contra el funcionario.

Detalló que el 31 de enero pasado se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República; no obstante, el caso tendría al menos desde julio del 2022, cuando ambas notificaron y presentaron una queja ante la Secretaría de Gobernación, por el comportamiento de su jefe, quien llegó a la delegación en abril de 2021.

"Lamentablemente la respuesta fue que presentáramos pruebas, y nos dijeron que nos siguiéramos cuidando", narró en entrevista.

Hace unos días fue desplazada de su lugar de trabajo, le retiraron el equipo de cómputo y pretendían firmara su renuncia, al ser trabajadora de confianza, aunque manifestó que tiene más de 10 años laborando para la institución.

"No fui notificada formalmente por la oficina de la que dependo que es la Oficina de Gobierno, el oficio que me entregaron eran de la delegación, firmado por él -Roberto Duarte-. Pasaron los días y no me respondían en oficinas centrales sobre mi caso, tampoco me decían si tenía actas administrativas o algo que sustentara mi baja, hasta que ya hace unos días de forma molesta y grosera, de Recursos Humanos me dijeron que el señor Duarte podía darme de baja, que mi plaza era de libre designación", narró a este medio.

A la fecha, Cindy Cárdenas denunció que ya le fue suspendido su pago, por lo que procederá con una denuncia al respecto.

"Me siento cansada, frustrada y temerosa, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados frente a esta violencia de la que hemos sido víctimas", expuso.

María Dolores Peña, a su vez, formalizó también la denuncia contra el funcionario, que quedó asentada bajo la carpeta de investigación FED/BCS/LPZ/0000078/2023, en la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista, narró que Duarte Gómez, presuntamente habría iniciado el hostigamiento desde los primeros días en que asumió el cargo, "aprovechándose" de que solo eran cinco empleados en la institución (2 mujeres y tres hombres), y debían hacer guardias por no haber retomado aún el trabajo ciento por ciento presencial, derivado de la pandemia.

"El buscaba despedirse de beso, abrazos y llegaba de pronto conmigo, me hacía insinuaciones, me decía que estaba muy bonita, que si a donde me gustaba salir y yo me ponía muy nerviosa, e intentaba quitarme, y desde el primer día le comenté a Cindy, que era mi jefa, y así ambas decidimos empezar a cuidarnos, yendo a las guardias juntas, y presentar el escrito desde julio del año pasado y aunque se generó un folio, hasta ahí quedó", puntualizó.

El delegado de la SEGOB en BCS negó los hechos y sostuvo que la denuncia "es resultado" de las acciones que emprendió cuando llegó a la institución, al realizar evaluaciones y advertir una "baja productividad" en los empleados.



