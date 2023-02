Delegado federal quiere “pellizco” a fortuna de García Luna

El que se quiere “montar en la ola” del juicio de Genaro García Luna en Chihuahua, nos cuentan, es el delegado de programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), pero sólo provocó más de una risa... Nos detallan que don Juan Carlos propuso que a Ciudad Juárez se le asigne 10% de las ganancias ilícitas del exmando federal, es decir, unos mil 400 millones de pesos; con esa cantidad se podría dar vivienda a los huérfanos y hasta pavimentar toda la ciudad y, aunque varios lo tomaron como un chascarrillo, el funcionario indicó que encabezará la petición ante las instancias correspondientes y buscará al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Soñar no cuesta nada.

Se desdibuja nuevo fiscal

En Nuevo León, nos comentan que la designación del nuevo fiscal general de Justicia del estado continúa en el limbo, a más de cuatro meses de que renunció Gustavo Adolfo Guerrero. Nos explican que, luego de que el gobernador Samuel García Sepúlveda (MC) vetó al priista Adrián de la Garza, el proceso se ha quedado congelado en el Congreso local, donde las bancadas del PRI y PAN no han movido un dedo y aunque hay intentos de acercamiento entre el gobierno del estado y el Legislativo, más de uno hace apuestas de que “no llegarán a buen puerto”, por lo que prevén que Pedro José Arce Jardón seguirá como encargado de despacho hasta que se descongelen las cosas. ¡Ups!

Desafina directora

Donde andan desafinados, nos comparten, es en la Escuela de Música de Hidalgo, pues los alumnos y personal docente acusan a la directora Bellaney Cruz Castillo de una serie de anomalías como corrupción, nepotismo y maltrato, y aunque han protestado, no hay respuesta. Nos detallan que doña Bellaney impuso a su hermana Jazmín como subdirectora de propedéutico, además de que no ha entregado a graduados su título de licenciatura. Nos dicen que doña Bellaney se siente protegida por la secretaria de Cultura, Tania Meza Escorza (Morena), quien hasta la ascendió y no tiene la menor intención de moverla del cargo y, como dijo don Teofilito, ¡ni la moverá!